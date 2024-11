Čiastočná uzávierka na R1 v úseku mosta Váhovce sa predĺži, vodiči musia počítať s obmedzeniami až do decembra

Čiastočná uzávierka diaľnice R1 v úseku pravého mosta Váhovce je z dôvodu pokračujúcej rekonštrukcie mosta predĺžená do 3.decembra. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Martina Sláviková.

Práce sú vykonávané v pravom jazdnom páse diaľnice R1, ktorý je v úseku mosta uzatvorený. Doprava medzi Sereďou a Nitrou je presmerovaná cez prejazdy stredným deliacim pásom pred a za rekonštruovaným mostom do ľavého jazdného pásu R1, kde je vedená v režime dva plus jeden pruh, teda dva pruhy v smere do Bratislavy, jeden pruh v smere do Nitry. Polícia v tejto súvislosti žiada vodičov, aby rešpektovali dopravné obmedzenia a jazdili opatrne.

Národná diaľničná spoločnosť investuje do stavebných prác na 630 metrov dlhom moste, ktorý prekonáva rieku Váh a vodné dielo Kráľová, viac ako 6,2 milióna eur. Hlavným cieľom investície je zosilnenie nosnej konštrukcie, čím sa dosiahne zvýšenie zaťažiteľnosti a bude možný komfortný prejazd po R1 nielen osobnej doprave, ale aj nadmernej ťažkej preprave.