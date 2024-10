Most Pustý hrad pri Zvolene dostal nový povrch a zvodidlá, motoristi po ňom môžu prechádzať bez obmedzení

Most Pustý hrad pri Zvolene prešiel hĺbkovou opravou. Aktuálne už je k dispozícii motoristom bez akýchkoľvek obmedzení. Za necelých šesť mesiacov sa pri zachovaní dopravy podarilo most komplexne revitalizovať a predĺžiť jeho životnosť.

Do komfortnejšej a bezpečnejšej dopravy Národná diaľničná spoločnosť investovala takmer štyri milióny eur.

Práce prebiehali od začiatku mája

Národná diaľničná spoločnosť hĺbkovo zrekonštruovala jeden z najdôležitejších mostov v regióne Zvolen. Za pár mesiacov štátni diaľničiari vymenili zvodidlá, zábradlia, protidotykovú ochranu nad železničnou traťou, rímsy, odvodňovače, vozovkové vrstvy a samotnú izoláciu mosta. Práce prebiehali od začiatku mája tohto roka v maximálnom možnom tempe.

„Všetky práce prebiehali pri zachovaní dopravy. V praxi to znamenalo omnoho vyššie nároky na harmonogram a každodennú organizáciu stavby. Napriek tomu sa most podarilo opraviť bez meškaní či komplikácií a motoristi dnes majú k dispozícii kompletne revitalizovaný most s novou vozovkou a s novým zvodidlovým systémom,“ podotkol Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva a riaditeľ prevádzky Národnej diaľničnej spoločnosti.

Opravy siedmich významných mostov

Aby NDS zachovala počas opráv plynulosť dopravy, práce rozdelila do dvoch etáp tak, aby sa vždy zachoval jeden prejazdný pruh. Vyše sedemsto metrov dlhý most Pustý hrad na ceste I/16 prešiel komplexnou opravou prvýkrát od svojho postavenia. Náklady na obnovu mostu predstavovali 3,75 milióna eur.

Národná diaľničná spoločnosť tento rok spustila opravy siedmich významných mostov. Celkovo do obnovy mostov investuje viac ako 22 miliónov eur. Okrem mostu Pustý hrad sa rozbehli opravy mostu Hlohovec (D1), Trnava (v križovatke D1 a R1), Váhovce (R1), Lehota (R1), Podtureň (D1) a Podbanské (D1).