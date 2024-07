Rekonštrukcia mostu Váhovce začne už tento víkend, zriadená bude aj čiastočná uzávera

Regionálne významný most na galantskej R1 sa dočkal rekonštrukcie. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) do rekonštrukcie investuje viac ako 6,2 milióna eur. Vďaka investícii sa predĺži životnosť mosta, zvýši komfort jazdy a zaťažiteľnosť stavby aj pre nadmernú dopravu.

Rekonštrukcia štartuje v sobotu

Rekonštrukčné práce na pravom moste štartujú už v sobotu 27. júla a potrvajú niekoľko mesiacov. V záujme zachovania maximálneho možného dopravného komfortu práce prebehnú bez kompletného odstavenia mostu a pracovať sa bude aj počas víkendov a nočných hodín.

NDS spúšťa veľkú rekonštrukciu diaľničného mosta Váhovce nad Váhom a Vodným dielom Kráľová. Na takmer 630 metrov dlhom mostnom objekte sa zosilní nosná konštrukcia, prebehne komplexná výmena mostného zvršku, vymení sa mostný záver, zhotoví nová hydroizolácia, nainštalujú nové odvodňovače a ďalšie práce nevyhnutné pre zaistenie následného bezproblémového využívania mosta.

„Most Váhovce slúži motoristom už takmer štyri dekády. Hrá významnú úlohu v doprave na juhozápade Slovenska a jeho rekonštrukcia je absolútne nevyhnutná. V opačnom prípade by sa jeho technický stav mohol zhoršovať až do miery, kedy by sa nákladná a napokon aj osobná doprava musela dlhodobo vylúčiť,“ vysvetľuje Rastislav Droppa, prevádzkový riaditeľ a podpredseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti.

Čiastočná uzávera

Cez víkend 27. júla a 28. júla bude zriadená čiastočná uzávera. Samotné stavebné práce odštartujú 29. júla na pravom moste (v smere zo Serede do Nitry). Harmonogram je nastavený tak, aby dopad rekonštrukcie na dopravný komfort bol minimálny. Pracovať sa preto bude aj v nočných hodinách a cez víkendy.

Počas rekonštrukcie bude vedená doprava po moste v opačnom smere a pre zachovanie maximálne možnej plynulosti dopravy budú vytvorené tri jazdné pruhy – dva jazdné pruhy smerom do Trnavy a jeden pruh smerom do Nitry. Zároveň dôjde k zníženej maximálnej rýchlosti na 80 km/h.