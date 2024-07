Rekonštrukcia mosta Váhovce cez vodné dielo Kráľová sa čoskoro začne, investícia predstavuje viac ako šesť miliónov eur

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne v krátkom čase veľkú rekonštrukciu diaľničného mosta Váhovce na galantskej R1. Investícia do stavebných prác na 630 metrov dlhom moste, ktorý prekonáva rieku Váh a vodné dielo Kráľová, predstavuje viac ako 6,2 milióna eur.

Rekonštrukcia podľa NDS potrvá niekoľko mesiacov, vyžiadal si ju aktuálny stav takmer štyridsaťročného mosta. Hlavným cieľom investície je zosilnenie nosnej konštrukcie, čím sa dosiahne zvýšenie zaťažiteľnosti a bude možný komfortný prejazd po R1 nielen osobnej doprave, ale aj nadmernej ťažkej preprave.

Dopravné obmedzenia

Stavebné práce budú vykonávané na pravom moste, teda na moste v smere zo Serede do Nitry. Pracovať sa bude aj v nočných hodinách a cez víkendy. Keďže most Váhovce potrebuje zvýšiť zaťažiteľnosť, na most stavbári osadia predpínacie laná a počas úkonu predpínania musí byť most totálne odľahčený. To znamená, že nie je vhodné po ňom viesť akúkoľvek dopravu.

Práve preto bude počas opráv vedená doprava po moste v opačnom smere a pre zachovanie maximálne možnej plynulosti dopravy budú vytvorené tri jazdné pruhy – dva jazdné pruhy smerom do Trnavy a jeden pruh smerom do Nitry. Národná diaľničná spoločnosť vyzýva vodičov k disciplinovanej jazde a k rešpektovaniu zníženej maximálnej rýchlosti na 80 km/h.

Investície do opráv mostov

Ako ďalej informovala NDS, okrem zosilnenia nosnej konštrukcie prebehne aj komplexná výmena mostného zvršku, teda jeho vybúranie, odstránenie ríms, položený bude nový vyrovnávací betón, nová hydroizolácia, namontované budú nové odvodňovače a osadený nový mostný záver. Vozovka na moste dostane nový asfaltový povrch, spevnené budú svahy a upravený nový okolitý terén mostu.

Diaľničiari pripomínajú, že stavebné obdobie si vyžiada dočasné obmedzenia, tie boli navrhované tak, aby sa v maximálnej možnej miere vyšlo v ústrety motoristom. Aj v tomto prípade bude výsledkom kompletne zrekonštruovaný most a komfortnejšia a bezpečnejšia jazda. NDS tento rok zvýšila objem investícií do opráv mostov na Slovensku a plánuje zrekonštruovať celkovo šesť mostov.