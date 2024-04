Bratislavské letisko pripravuje na zimnú sezónu novinku, cestujúci môžu letieť do ďalšej exotickej destinácie

Turisti zo Slovenska môžu aj v najbližšej zimnej sezóne cestovať na dovolenku pri mori v novej exotickej destinácii. Priamo z Bratislavy budú lietať chartrami do známeho letoviska Cancún, ležiacom na východe Mexika pri Karibskom mori na polostrove Yucatán.

Pokračovať budú aj charterové lety z bratislavského Letiska M. R. Štefánika na Kubu, do Dominikánskej republiky a Vietnamu už bez medzipristátia v Prahe.

Kartago tours a Fischer, ako súčasť cestovnej kancelárie Der Touristik, ich budú organizovať týždenne znovu v spolupráci so španielskou leteckou spoločnosťou World2Fly.

Slovenská klientela sa vyvíja

V lietadle Airbus A330 bude 255 miest v ekonomickej triede a výlučne 30 miest v samostatnej biznis triede, o ktorú bol doposiaľ zvýšený záujem.

„Táto zimná sezóna ukázala, že slovenská klientela sa neustále vyvíja, chce spoznávať nové destinácie a zvyšuje štandard, ktorý od svojej dovolenky požaduje,“ uviedol riaditeľ spoločnosti Der Touristik SK Marcel Siekel.

Riskantný krok

Charterové lety do spomínaných troch exotických krajín fungovali od jesene minulého roka.

„Bol to pre nás dosť riskantný krok, pretože nikto predtým nič podobné neskúsil. Ukázalo sa však, že to bolo absolútne správne rozhodnutie, pretože dopyt bol obrovský,“ priblížil Marcel Siekel.

Vysoký záujem o exotické dovolenky

Od októbra tam s nimi letelo na dovolenku takmer 14-tisíc turistov. Pre vysoký záujem o exotické dovolenky sa rozhodli zvýšiť počet destinácií aj dostupných kapacít.

„Mexiko, Kuba či Vietnam – to sú krajiny, ktorými cestovná kancelária Der Touristik otvára dvere Slovákom priamo a pohodlne z bratislavského letiska,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.

„Prvýkrát sa tak cestujúci dostanú priamo z Bratislavy do Mexika vďaka pravidelným charterovým letom. Dokonca vo vyššom komforte vďaka možnosti vybrať si aj biznis triedu,“ doplnil.

Plánované lety

Let z Bratislavy do mexického Cancúnu je plánovaný na takmer 15 hodín, aj s medzipristátím v dominikánskej Punta Cane. Spiatočný let má trvať viac ako 11 hodín bez medzipristátia. V okolí Cancúnu sú napríklad turistické strediská Playa del Carmen, Puerto Aventuras či Akumal.

Na Kubu sa doteraz lietalo do Santa Clary v strednej časti tohto najväčšieho karibského ostrova. Po novom budú chartre smerovať do mesta Holguín v jeho východnej časti, odkiaľ sa možno dostať do letoviska Guadalavaca. Let do Holguínu bude dlhý 11,5 hodiny, spiatočný zhruba 10 hodín.

Lietať sa bude opäť do Punta Cany v Dominikánskej republike, v okolí sú viaceré strediská ako La Romana, Bayahibe, Playa Bavaro alebo El Soco. Do Punta Cany možno doletieť skoro za 10 hodín, cesta späť s medzipristátím v Cancúne môže trvať viac ako 16 hodín.

Lietať sa bude aj do Dubaja

Pokračujú aj lety na najväčší vietnamský ostrov Phu Quoc, ktorý zatiaľ nie je zasiahnutý masovým turizmom. Až 70 % plochy ostrova tvorí národný park zapísaný na zozname organizácie UNESCO. Let do Phu Quoc zaberie 11 hodín, spiatočný aj s medzipristátím v Istanbule takmer 15 hodín.

Kartago tours a Fischer budú z Bratislavy dvakrát týždenne lietať aj do Dubaja v Spojených arabských emirátoch, ktoré u Slovákov patria medzi top blízke exotické destinácie. Tieto lety bude prevádzkovať opäť česká letecká spoločnosť Smartwings.