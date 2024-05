Bratislavské letisko spustilo novú pravidelnú linku do Istanbulu, prvý prílet z destinácie privítali vodnou slávobránou (video)

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave má nové pravidelné letecké spojenie s najväčším mestom Turecka. Linku medzi Istanbulom a slovenskou metropolou od stredy prevádzkuje turecká nízkonákladová letecká spoločnosť Pegasus Airlines.

Lety z bratislavského letiska začína prevádzkovať vôbec prvý raz dvakrát týždenne, okrem stredy aj v nedeľu. Lietať bude na medzinárodné letisko Sabiha Gökçen v ázijskej časti Istanbulu, kde má dopravca svoju hlavnú základňu.

Prvý let privítali vodnou bránou

Prvý let z Istanbulu po pristátí na bratislavskom letisku privítali tradičnou vodnou slávobránou. Let z Bratislavy do Istanbulu trvá približne dve a štvrť hodiny, v meste na brehoch Bosporského prielivu medzi európskou a ázijskou časťou Turecka je o hodinu viac.

Na spomínanom letisku v Istanbule, hoci je menšie ako nové letisko v európskej časti tejto brány Orientu, možno prestúpiť na ďalšie regionálne alebo diaľkové letecké linky do Ázie či Afriky.

Letisko Sabiha Gökçen

Z letiska Sabiha Gökçen podľa jeho portálu možno letieť takmer do 60 miest v zahraničí, vrátane Blízkeho východu, či do viac ako tridsiatky miest po celom Turecku.

Letisko Sabiha Gökçen je podľa bratislavského letiska necelých 50 kilometrov od európskeho centra Istanbulu. Cesta autobusom z letiska do mesta trvá približne 1,5 hodiny.

Najlacnejšou možnosťou dopravy je využitie linky metra M4, s viacerými prestupmi sa do centra možno dostať zhruba za dve hodiny.

Letecká linka na tureckú riviéru

Z Bratislavy už celoročne lieta Ryanair do tureckého letoviska Dalaman. Pegasus Airlines navyše začne v sobotu 18. mája prevádzkovať priamu leteckú linku na tureckú riviéru, do aj Slovákmi veľmi vyhľadávanej dovolenkovej destinácie Antalya.

Od júna tam bude pravidelne lietať ďalší turecký dopravca Corendon Airlines. Počas letnej sezóny do Antalye často smerujú aj charterové lety pre cestovné kancelárie.