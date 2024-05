Letisko v Bratislave spúšťa pravidelnú linku do obľúbenej tureckej Antalye, lety budú dvakrát týždenne (video+foto)

Najčastejším dovolenkovým cieľom turistov zo Slovenska v rámci charterových letov pre cestovné kancelárie môže byť aj v tohtoročnej letnej sezóne vyhľadávané centrum tureckej riviéry. Z Bratislavy do Antalye pri Stredozemnom mori možno po novom letieť už aj individuálne.

Turecká nízkonákladová letecká spoločnosť Pegasus Airlines, ktorá od stredy prevádzkuje pravidelné spojenie Bratislavy s Istanbulom dvakrát týždenne, začala v sobotu ráno lietať aj na linke do spomínanej Antalye.

Najviac cestujúcich poletí do Turecka

Nový dopravca na bratislavskom letisku ju bude obsluhovať dvakrát týždenne, okrem soboty aj v stredu. Let s Airbusom A320-100/200 trvá približne dve a pol hodiny, pričom v Turecku je o hodinu viac.

„Spolu s pravidelnými a charterovými letmi do Antalye očakávame, že tento rok poletí z Bratislavy najviac cestujúcich práve do Turecka,“ uviedol v súvislosti s otvorením nových pravidelných liniek do Istanbulu a Antalye predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota.

„Leto pre Slovákov a prepojenie Bratislavy a Turecka, myslím si, sa javí ako dobrá voľba,“ poznamenal. Zo slovenskej metropoly do tureckého Dalamanu, ktorý je tiež na stredomorskom pobreží západnejšie od Antalye, už lieta celoročne Ryanair. Navyše, pravidelné lety do Antalye bude od začiatku júna rovnako dvakrát v týždni prevádzkovať ďalší turecký dopravca Corendon Airlines.

Najobľúbenejšia turistická lokalita

Z bratislavského letiska už fungujú do Antalye aj charterové lety, ich počet postupne vzrastie počas letných mesiacov. Antalya je jedna z najobľúbenejších turistických lokalít v Turecku pre stredomorské podnebie, pláže či neďaleké zelené útesy. Medzi prístavom a centrom je staré mesto, v okolí sú turistami vyhľadávané pozostatky starogréckych miest Sidos, Aspendos či Perge.

Z letiska ležiacom severovýchodne od Antalye sa dá dostať napríklad autobusom číslo 600 každých 30 minút na autobusovú stanicu v meste, odkiaľ sú spojenia do celého regiónu. „Na letisku sú rovnako pristavené taxíky, dohodnúť si môžete i súkromný transfer,“ uvádza bratislavské letisko.

Pre Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ) je rozvoj zahraničného turizmu jednou z priorít. V nových leteckých linkách vidí veľký potenciál a ideálnu príležitosť pre zvýšenie návštevnosti a rozvoj turistických atrakcií na oboch stranách.

Počet zahraničných návštevníkov

Spoločne s národnou organizáciou na podporu a propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel majú záujem, aby plné lietadlá vozili nielen Slovákov na dovolenku do Turecka, ale aj naopak.

„Nové letecké spojenia na slovenských letiskách sú vždy dobrou správou pre cestovný ruch na Slovensku. Vytvárajú príležitosť a možnosť, aby sme zvýšili počet zahraničných návštevníkov aj ich prenocovaní, čo je jeden z hlavných cieľov ministerstva cestovného ruchu a športu,“ povedal vo videu rezortný štátny tajomník Marek Harbuľák.

„Verím, že sa nám aj prostredníctvom ďalších nástrojov, ktoré pripravujeme, podarí zvýšiť podiel turistov, ktorí prichádzajú na Slovensko tráviť čas a možno svoju dovolenku,“ dodal. Slovensko a Turecko okrem obchodu spája spolupráca práve v turizme.

Vzájomný obchod prudko rastie

„Turecko je jednou z popredných dovolenkových destinácií slovenských turistov, preto je pozitívnou správou, že práve v týchto dňoch sa podarilo pretaviť úspešnú dohodu do praxe a turecká letecká spoločnosť začala prevádzkovať pravidelné letecké spojenie medzi Bratislavou a Istanbulom i Antalyou,“ povedal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ) Marek Eštok.

Na stretnutí s veľvyslancom Turecka na Slovensku Erkanom Özoralom tiež potvrdil, že vzájomný obchod oboch krajín prudko rastie a je to dlhodobý trend.

„Objem dovozov a vývozov sa za posledné tri dekády zvýšil viac ako 30-násobne a vlani hodnota prvýkrát prekročila hranicu dvoch miliárd eur,“ poznamenal Marek Eštok.