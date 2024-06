Ak máte poruchy spánku, možno nedodržiavate správne spánkové návyky

Poruchy spánku sú u seniorov pomerne bežné, pričom sa často vyskytujú problémy s množstvom a kvalitou spánku. Narúšaný spánok a pocit únavy po prebudení však nie sú prirodzenou súčasťou starnutia.

S pribúdajúcim vekom sa vnútorné hodiny stávajú menej efektívnymi, čo vedie k skoršiemu zaspávaniu a prebúdzaniu. Seniori môžu mať problém so zaspávaním, kratším spánkom alebo menej kvalitným spánkom, no poruchy spánku môžu postihnúť ľudí všetkých vekových skupín.

Nespavosťou trpia najmä seniori

„Asi 50 % ľudí starších ako 55 rokov má problémy so zaspávaním a s kvalitou spánku. Nespavosť je jednou z najčastejších zdravotných ťažkostí, najmä u seniorov. Často koexistuje so zdravotnými, psychiatrickými alebo neurologickými poruchami. Nespavosť môže byť tiež spojená so stresom, liekmi, zlými spánkovými návykmi alebo zmenami v prostredí, kde spíme. Primárna porucha spánku znamená, že neexistuje žiadna iná lekárska alebo psychiatrická príčina,“ vysvetľuje Miriama Šatalová z Oddelenia dlhodobo chorých bánovskej nemocnice Agel.

Viaceré štúdie zistili, že seniori s problémami so spánkom mali častejšie zdravotné problémy a boli menej fyzicky aktívni. Zdravotné stavy ako Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, chronická bolesť, kardiovaskulárne ochorenia a iné môžu výrazne ovplyvniť spánok.

Na kvalitu spánku vplývajú viaceré faktory

„Spánok ovplyvňujú aj lieky na primárne diagnózy, ako sú diuretiká, antihypertenzíva, kortikoidy, antidepresíva a antihistaminiká,“ dodáva Šatalová.

Najčastejšie problémy so spánkom u seniorov sú podľa odborníčky problémy so zaspávaním, obštrukčné spánkové apnoe a syndróm nepokojných nôh. Obštrukčné spánkové apnoe alebo krátke prerušenie dýchania počas spánku postihuje 20 až 60 % ľudí starších ako 65 rokov, syndróm nepokojných nôh zase môže začať v akomkoľvek veku, no starších ľudí postihuje častejšie a intenzívnejšie. Ak sa problémy so spánkom opakujú, ovplyvňujú kvalitu života a je potrebné sa obrátiť na odborníka.

„U seniorov sa odporúča najskôr používať nefarmaceutické liečby, ako je kognitívno-behaviorálna terapia pri náhlej a chronickej nespavosti,“ radí Šatalová. Táto terapia zahŕňa spánkovú výchovu, kontrolu stimulov a obmedzenie času v posteli.

Odporúčania pre kvalitný spánok

Na vybudovanie správnych spánkových návykov je potrebné dodržiavať niekoľko pravidiel ako sú chodiť spať a vstávať v rovnakom čase každý deň, používať posteľ len na spánok, nie na prácu, pred spaním robiť tiché činnosti, napríklad čítanie, vyhýbať sa jasným svetlám pred spaním a udržiavať pohodlné prostredie spálne.

Medzi ďalšie odporúčania patria obmedzenie tekutín tesne pred spaním, nejesť 3-4 hodiny pred spaním a necvičiť pred spaním, vyhýbať sa spánku počas dňa a ak trvá zaspávanie dlhšie ako 20 minút, odporúča sa vstať a robiť niečo, kým sa nevrátite do postele.

„Lieky by určite nemali nahradiť dobré spánkové návyky, ale z krátkodobého hľadiska môžu poskytnúť určitú úľavu. Liečba nespavosti je však individuálna,“ uzatvára Šatalová.