Telemedicína a moderné technológie. V Prešove pribudnú tri nové ambulancie za 950-tisíc eur

Výstavba je súčasťou cezhraničného slovensko-ukrajinského projektu DigiTech Healthcare.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Telemedicína
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Prešov Zdravotnícke zariadenia Regionálne správy z lokality Prešov

Prešovský samosprávny kraj (PSK) rozbehol výstavbu troch nových ambulancií v Centre sociálnych služieb Vita vitalis v Prešove. Projekt s rozpočtom 950-tisíc eur, hradených prevažne z európskych zdrojov, má zlepšiť dostupnosť primárnej zdravotnej starostlivosti, priniesť moderné diagnostické technológie a umožniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj prostredníctvom telemedicíny. Nové ambulancie budú slúžiť klientom zariadenia aj širokej verejnosti.

V nevyužívaných skladových priestoroch zariadenia vzniknú dve ambulancie všeobecného lekára pre dospelých a jedna ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast. „Dlhodobo vnímame, že primárna zdravotná starostlivosť potrebuje posilniť. Lekári starnú, mladých je málo a zároveň rastú nároky pacientov na kvalitu a dostupnosť starostlivosti. Naším cieľom je vytvárať atraktívne podmienky pre lekárov a bezpečné, komfortné prostredie pre pacientov. Tento projekt nie je len o nových priestoroch, ale o novom spôsobe poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský pri odovzdaní stavby zhotoviteľovi.

Lehota výstavby je osem mesiacov

Výstavba je súčasťou cezhraničného slovensko-ukrajinského projektu DigiTech Healthcare, ktorý PSK realizuje s ukrajinským partnerom – obcou Veľké Berezné. Celkový rozpočet projektu podporeného Európskou úniou v rámci programu Interreg Next je 950-tisíc eur, pričom spolufinancovanie zo strany kraja predstavuje 44-tisíc eur. Samotná výstavba ambulancií si vyžiada takmer 290-tisíc eur. Zrealizuje ju spoločnosť Reinter Humenné, pričom lehota výstavby je osem mesiacov.

Projekt zahŕňa zmenu dispozície priestorov, rekonštrukciu elektroinštalácie, osvetlenia, vykurovania, vzduchotechniky aj klimatizácie. Ambulancie vzniknú na prvom podlaží budovy a budú riešené ako dve samostatné pracoviská s vyšetrovňami, zázemím pre lekárov a oddelenými čakárňami. Všetky priestory určené pre pacientov budú bezbariérové. Súčasťou projektu je aj vybudovanie hygienického zázemia, malého parkoviska s desiatimi miestami vrátane miesta pre imobilných pacientov a rekonštrukcia príjazdovej cesty.

Poslúžia aj širokej verejnosti

Projekt zahŕňa aj nákup moderného zdravotníckeho vybavenia v hodnote 183-tisíc eur, ako sú ultrazvuk, EKG, holtery, glukomery, analyzátory, spirometre či defibrilátor. Ďalších približne 280-tisíc eur je určených na digitálne technológie a telemedicínu. Telemedicínske sety umožnia diaľkové monitorovanie pacientov 24 hodín denne, sedem dní v týždni. „Pacient s chronickým ochorením, napríklad s vysokým krvným tlakom, cukrovkou alebo srdcovým ochorením, nebude musieť chodiť do ambulancie tak často. Lekár bude mať jeho zdravotné údaje k dispozícii online, čo umožní rýchlejšie zachytiť komplikácie a presnejšie rozhodovanie,“ vysvetlila vedúca odboru zdravotníctva PSK Zuzana Sabolová.

Nové ambulancie budú slúžiť klientom zariadenia aj širokej verejnosti. „Priestory sú v nevyužitej časti zariadenia, v ktorej boli chránené dielne. Neboli však využívané už zhruba osem rokov a potrebujú kompletnú rekonštrukciu. Projekt je prelomový aj pre nás, lebo naši prijímatelia tam budú mať svojho všeobecného lekára. Bude to blízko, nebudú musieť cestovať do nemocnice a zdravotná starostlivosť bude poskytovaná aj v našom zariadení viackrát počas týždňa,“ dodala riaditeľka CSS Vita Vitalis Terézia Sisáková.

Viac k osobe: Milan MajerskýTerézia SisákováZuzana Sabolová
Firmy a inštitúcie: Centrum sociálnych služieb (CSS) Vita Vitalis v PrešovePSK Prešovský samosprávny kraj (VÚC)
Okruhy tém: Ambulancie DigiTech Healthcare Telemedicína
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk