Opozícia víta Kotlárovo obvinenie, považuje to za dôležitý krok k ochrane verejného zdravia - VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) víta krok polície obviniť vládneho splnomocnenca Petra Kotlára zo šírenia poplašnej správy. Ako liberáli uviedli, považujú to za priamy dôsledok trestného oznámenia, ktoré poslanci strany podali v súvislosti s Kotlárovými výrokmi spochybňujúcimi očkovanie a modernú medicínu.
Šírenie dezinformácií a hoaxov
Podľa poslanca a tímlídra SaS pre zdravotníctvo Tomáša Szalaya vládny splnomocnenec dlhodobo zneužíva svoju verejnú funkciu na šírenie hoaxov a konšpirácií.
„Peter Kotlár prirovnával očkovaných ľudí ku kukurici, hovoril o testovaní na ľuďoch a tvrdil, že očkovanie spôsobilo väčšie škody než samotný COVID-19. Takéto výroky ničia dôveru v medicínu založenú na dôkazoch, a posúvajú spoločnosť späť do stredoveku,“ vraví Szalay.
Podľa strany nejde o akademickú debatu, ale reálne ohrozenie zdravia populácie. „Ľudia, ktorí uveria takýmto rečiam, sa neliečia podľa najlepších dostupných poznatkov, ohrozujú seba aj svojich blízkych. Zodpovednosť za to nesie Peter Kotlár. Nie je to náhodný internetový konšpirátor, ale vládny splnomocnenec s oficiálnym dekrétom,“ dodal Szalay. Poukázal tiež na tisícky obetí COVIDU na Slovensku, práve preto považoval podanie trestného oznámenia za nevyhnutné.
Vládny splnomocnenec Kotlár má na krku obvinenie zo šírenia poplašnej správy
„Takéto výroky nemajú zaznievať z oficiálnych miest. Bol som na stretnutí s vyšetrovateľmi, predložil som všetky dôkazy a som rád, že sa polícia aj prokuratúra s našimi argumentmi stotožnili. Je to šanca zbaviť sa človeka, ktorý túto funkciu zneužíva,“ myslí si opozičný poslanec.
Strana označila obvinenie Kotlára políciou za dôležitý krok k ochrane verejného zdravia a dôvery v odbornú medicínu. „Nad ľudskou hlúposťou sa možno nedá vždy zvíťaziť, ale štát sa jej nesmie poddať. Som rád, že aspoň v tomto prípade vidíme, že na Slovensku sú ešte stále fungujúce inštitúcie,“ uzavrel Tomáš Szalay.
Strašenie občanov
K obvineniu Kotlára sa vyjadrila aj mimoparlamentná strana Demokrati. Politický subjekt a jeho expert na zdravotníctvo Viliam Novotný vnímajú predmetné obvinenie splnomocnenca vlády zo šírenia poplašnej správy ako potvrdenie toho, že šírenie dezinformácií z pozície štátnej moci nemôže ostať bez následkov. Novotný považuje za neprípustné, aby vysoký úradník „strašil občanov vedecky vyvrátenými hoaxmi a zneužíval na to peniaze daňových poplatníkov“.
Nové vedenie lekárskej komory odsudzuje Kotlárove vyjadrenia, ale nevylúči ho, lebo nemôže
Pripomenul tiež, že strana na Kotlárove nebezpečné výroky dlhodobo upozorňovala, napríklad i verejným protestom pred Generálnou prokuratúrou SR.„Keď sme pánovi Kotlárovi priniesli kukuricu, reagovali sme na jeho absurdné tvrdenia, že vakcíny menia ľudí na geneticky modifikované organizmy. Obvinenie zo šírenia poplašnej správy jasne hovorí, že pán Kotlár prekročil všetky hranice odbornosti aj zákona. Už nejde o politický názor, ale o trestnoprávnu zodpovednosť za vedomé zavádzanie verejnosti,“ uviedol Novotný.
Demokrati po tomto obvinení považujú zotrvanie Petra Kotlára vo funkcii splnomocnenca za neobhájiteľné, hovoria tiež o poškodzovaní mena Slovenska v zahraničí.
Kotlár tvrdí, že COVID bol „vojenská operácia“, správu o pandémii stále odmieta dokončiť
„Pán Kotlár dostal rok na to, aby vyšetril manažment pandémie, no on ten čas využil na boj proti vede a zdravému rozumu. Odporúčam mu, aby vymenil vládnu limuzínu za prácu, kde nikoho neohrozí – ak má takú silnú fascináciu kukuricou, môže ju ísť radšej v pokoji pestovať na pole. Tam jeho teórie nenapáchajú také škody ako na Úrade vlády,“ uviedol Novotný.
Apeloval tiež na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na okamžité odvolanie Kotlára. Okrem odvolania splnomocnenca vlády pre prešetrenie pandémie COVID-19 trvajú Demokrati aj na preverení zákonnosti financovania aktivít jeho úradu a zastavení útokov na vedeckú obec, ktorá bola terčom Kotlárových nepravdivých obvinení.
Zavádzanie verejnosti
Vyjadrenie poskytol aj bývalý minister zdravotníctva a poslanec Hnutia SlovenskoMarek Krajčí. „Splnomocnenec vlády má analyzovať manažment pandémie a pripraviť odporúčania do budúcnosti. Peter Kotlár namiesto toho šíri dezinformácie a hoaxy, ktoré rozdeľujú spoločnosť a ohrozujú verejné zdravie,“ vyjadril sa. Poukázal tiež na rozsiahlu francúzsku štúdiu, ktorá analyzovala údaje 22,7 miliónazaočkovaných mRNA vakcínami a 5,9 miliónanezaočkovaných dospelých. Výsledky tejto štúdie podľa Krajčího jednoznačne vyvracajú Kotlárom šírené tvrdenia.
„Táto štúdia jasne ukazuje, že očkovanie proti COVID-19 nezvyšuje riziko úmrtia. Práve naopak – zomrelo 0,4 percenta zaočkovaných, kým medzi nezaočkovanými to bolo až 0,6 percenta. Tvrdiť opak je hrubý nezmysel a zavádzanie verejnosti,“ uviedol Krajčí. Pripomenul, že počas jeho ministrovania vzrástla ochota dať sa zaočkovať na Slovensku z 36 na 70 percent.
Kotlár si aj napriek trestnému stíhaniu stojí za vyjadreniami o mRNA vakcínach, požaduje zvýšenie právomocí – VIDEO
„Dôvera v očkovanie rástla, no následne ju politici ako Robert Fico systematicky ničili. Práve on sa paradoxne priznal, že takmer zomrel na COVID-19 a následne túto chorobu bagatelizoval. Výsledok sme videli počas ďalších vĺn pandémie – nízka zaočkovanosť znamenala zbytočne vysoký počet úmrtí,“ tvrdí exminister zdravotníctva. Považuje tiež za zrejmé, že úroveň zaočkovanosti populácie priamo súvisí s počtom obetí pandémie.
„Ak niekto hovorí o desaťtisícoch mŕtvych, musí mať odvahu povedať pravdu – zomierali najmä preto, že veľká časť spoločnosti podľahla dezinformáciám a nedala sa zaočkovať,“ podotkol. Apeloval aj na odvolanie Petra Kotlára z funkcie splnomocnenca vlády.
Splnomocnenca vlády pre prešetrenie pandémie COVID-19 Petra Kotlára polícia obvinila. Informuje o tom portál pluska.sk s tým, že samotný Kotlár mal pre týždenník Plus 7 dní potvrdiť, že o obvinení vie. Ako periodikum uviedlo, vládny splnomocnenec sa vyjadril, že obvinenie zatiaľ nevidel. Mal sa tiež vyjadriť, že je to na škodu, že sa tým akurát „otvoria nové a nové veci“. Na ďalšie otázky už periodiku odpovedať nechcel. Podľa informácií, ktoré médium prinieslo, sa obvinenie týka šírenia poplašnej správy a má rozsah približne 40 strán.