Vybitý zub sa dá zachrániť, rozhoduje čas a správne uskladnenie. Nedávajte ho do mlieka, je to mýtus

Zimné športy a aktivity prinášajú radosť, no aj riziká. Pády na svahu, zamrznutých jazerách či pri bežkovaní môžu viesť k úrazom, pri ktorých ľudia prichádzajú o zub. Dobrou správou je, že vyrazený zub je v mnohých prípadoch možné zachrániť. Kľúčové sú však rýchla reakcia, správna manipulácia a uchovanie zuba do ošetrenia.
Podľa stomatológa Mikuláša Hovančíka z bratislavskej kliniky Doktor Úsmev je potrebné zub chytiť výlučne za korunkovú časť. „Vybitý zub je potrebné chytiť za korunku, nie za koreň, aby sa nenarušila jeho bunková štruktúra. Povrchové nečistoty sa majú jemne opláchnuť pod tečúcou vodou alebo jednoducho olízaním. V žiadnom prípade sa nesmie použiť kefka alebo iné pomôcky, ktoré by mohli zub poškodiť,“ upozorňuje.
Radšej ho dajte pod jazyk
Zachovať sa dajú len tie zuby, ktoré sú vybité celé, nemajú zlomený koreň ani poškodené kostné lôžko. Ideálne je vrátiť zub späť do úst ešte pred návštevou lekára. „Najlepšie je zub vložiť späť do zubného lôžka a pridržať jazykom, prípadne ho umiestniť pod jazyk, kde je zabezpečený kontakt so slinami. V lekárňach sú dostupné aj špeciálne roztoky určené na transport vybitých zubov,“ hovorí Hovančík.
Rozšírený mýtus o vhodnosti mlieka ako uchovávacieho média vyvracia. „Hoci mlieko obsahuje bielkoviny priaznivé pre zubnú sklovinu, prítomné cukry zub poškodzujú a znižujú šance na jeho úspešné osadenie späť. Preto mlieko nie je vhodné na uchovanie zuba,“ zdôrazňuje.
Najväčší význam má čas. Zubár by mal zub ošetriť ideálne do jednej hodiny od úrazu. „Šanca na úspešnú replantáciu klesá každou minútou. Maximálna hranica je tri hodiny. Po tomto čase sa výrazne znižuje pravdepodobnosť, že zub sa podarí úspešne nasadiť,“ konštatuje Hovančík. Po príchode k stomatológovi je zub očistený fyziologickým roztokom, zubné lôžko pripravené a zub fixovaný dlahou k susedným zubom. Zákrok trvá len niekoľko minút a prebieha v lokálnej anestézii.
Náhradné riešenia
Ak sa zub nepodarí zachrániť, prichádzajú na rad náhradné riešenia – fixný mostík alebo implantát. Voľba závisí od stavu susedných zubov a úrovne ústnej hygieny pacienta. „Fixný mostík volíme pri endodonticky ošetrených alebo výrazne poškodených susedných zuboch. Ak sú susedné zuby zdravé a stav kostného lôžka to umožňuje, prednostne odporúčame implantát, ktorý esteticky doplní medzeru bez zásahu do okolitých zubov,“ vysvetľuje stomatológ.
Prevenciu úrazov zubov netreba podceňovať. Vhodné je zaobstarať si ochranné dlahy zhotovené na mieru, ktoré nielen chránia chrup, ale znižujú aj riziko otrasu mozgu pri náraze. Opatrnosť a informovanosť môžu v kritických chvíľach rozhodnúť o tom, či sa zub podarí zachrániť.