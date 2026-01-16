Prešovská nemocnica spustila robotické operácie so systémom da Vinci, ako prvé ho využilo oddelenie urológie - FOTO

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov úspešne zrealizovala prvé operačné výkony s využitím robotického chirurgického systému da Vinci. Nemocnica prístroj zakúpila za 1,75 milióna eur, hradené boli z prostriedkov ministerstva obrany. V nemocnici majú za sebou prvých 16 úspešných operácií, ktoré však nebudú preplácané poisťovňami a musí si ich uhradiť pacient.
Zavedenie robotickej chirurgie podľa vedenia nemocnice predstavuje významný kvalitatívny posun v poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zároveň posilňuje postavenie nemocnice ako kľúčového zdravotníckeho centra Prešovského kraja.
„Nejde len o technologickú inováciu, ale o súčasť širšej vízie. Prepojenie špičkových technológií s odborným potenciálom našich zdravotníkov a s výstavbou novej vojenskej nemocnice vytvára základ pre vznik silného medicínskeho centra na úrovni 21. storočia,“ uviedla riaditeľka nemocnice Ľubica Hlinková.
Najväčšie prínosy
Ako prvé sa do robotických výkonov zapojilo oddelenie urológie. Doposiaľ tu lekári uskutočnili deväť robotických radikálnych prostatektómií u pacientov s nádorom prostaty. Podľa primára urológie Ivana Viľchu sú najväčšími prínosmi robotického systému precíznosť, minimálne krvné straty a maximálne šetrenie nervových štruktúr.
„Umožňuje detailné operovanie, obchádza tras rúk, umožňuje dokonalý prehľad pri desať a viacnásobnom zväčšení operačného poľa. Chirurg operuje v ergonomickej polohe a nemusí byť skrčený, pričom sú to operácie náročné, ktoré trvajú aj tri – štyri hodiny,“ uviedol k výhodám Viľcha.
Dodal, že použitie prístroja má zásadný vplyv aj na zachovanie kvality života pacientov. „Pre pacienta to má všetky nesporné výhody miniinvazivity, to znamená rýchla rekonvalescencia, výrazne nižšia pooperačná bolestivosť, rýchly návrat domov a do života. Pacienti, ktorí po bežnej operácii si vyžadujú týždenný pobyt v nemocnici, tak tu môžu byť prepustený na tretí-štvrtý deň,“ dodal primár k výhodám pre pacientov s tým, že oddelenie plánuje rozšíriť spektrum výkonov aj o radikálne cystektómie, záchovné operácie obličiek a spoluprácu s chirurgmi a gynekológmi pri najnáročnejších výkonoch.
Mimoriadne presné pohyby
Robotická chirurgia sa postupne rozvíja aj na oddelení chirurgie. Doteraz tu boli vykonané tri robotické operácie slabinovej hernie. V najbližšom období sa počíta s rozšírením výkonov najmä u onkologických pacientov s rakovinou konečníka a hrubého čreva.
„Robotický systém umožňuje mimoriadne presné pohyby aj v anatomicky ťažko dostupných oblastiach, kde má klasická laparoskopia svoje limity. Významnou výhodou je menšie poškodenie tkanív a rýchlejšie zotavenie pacientov,“ uviedol primár chirurgie Ján Vaško.
Možnosť operovať v ťažko dostupných miestach
V odbore gynekológie boli bez komplikácií zrealizované štyri robotické hysterektómie pri benígnych diagnózach. Podľa primára oddelenia gynekológie a pôrodníctva Jozefa Dzurillu je robotický systém vhodný pre väčšinu gynekologických brušných operácií, najmä v oblasti gynekologickej onkológie, operácií panvového dna a plodnosť zachovávajúcich výkonov. V oblasti otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku sa plánuje využitie systému pri robotickej chirurgii zhubných nádorov dutiny ústnej, hltana a hrtana.
„Výhodou je možnosť operovať v ťažko dostupných miestach s maximálnou šetrnosťou k okolitému tkanivu a lepšími funkčnými výsledkami pre pacienta,“ uviedol primár oddelenia Jozef Jenča.
Zákroky nie sú preplácané zdravotné poisťovňami
Zákroky nie sú preplácané zdravotné poisťovňami a pacienta v prešovskej nemocnici stoja 700 eur. „Vzhľadom na to, že ani jedno zariadenie na Slovensku nemá hradené tieto výkony, postupujeme rovnako ako ostatné zariadenia a môže si pacient vybrať tento spôsob s príplatkom za operatéra. Tým, že máme vlnu rôznych moderných technológií je na mieste, aby sa ministerstvo zdravotníctva a zdravotné poisťovne postavili k tejto problematike čelom a začali sa zamýšľať nad úhradou týchto výkonov,“ zdôraznila Hlinková.
Zavedeniu robotickej chirurgie predchádzala niekoľkomesačná príprava odborných tímov. Lekári absolvovali teoretické aj praktické školenia, tréningy na simulátoroch a získali medzinárodné certifikácie zo zahraničných pracovísk v Amsterdame, Freiburgu a Berlíne. Prvé výkony v Prešove prebiehali pod dohľadom skúsených proktorov z Centra robotickej chirurgie v Banskej Bystrici.
Robotický systém da Vinci patrí medzi najmodernejšie technológie v minimálne invazívnej chirurgii. Celosvetovo sa používa v priemere každých takmer 17 sekúnd a do roku 2024 bolo na viac ako 9 100 systémoch vykonaných vyše 14 miliónov operácií. Aj prešovskí operatéri majú k dispozícii analytické nástroje na vyhodnocovanie výkonov, čo im umožňuje priebežne zvyšovať kvalitu a efektívnosť poskytovanej starostlivosti.