Odborári kritizujú návrh stabilizačného príspevku pre sestry, považujú ho za nesystémový a diskriminačný

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) má zásadné výhrady k predloženému návrhu odborného usmernenia k stabilizačnému príspevku pre sestry a pôrodné asistentky na roky 2026 – 2030. Dokument bol podľa vedenia zväzu pripravený bez účasti a akejkoľvek konzultácie so zástupcami SOZ ZaSS, čo zväz považuje za vážny procesný nedostatok. Návrh považuje za nesystémový, diskriminačný a právne sporný.
Neadekvátne a neetické
Najväčšou absurdnosťou návrhu je podľa vedenia SOZ ZaSS nepomer medzi plnením a záväzkom. Štát plánuje vyplácať príspevok len počas jediného roka (2026), no za to žiada garanciu stability od zamestnávateľov na päť rokov. Navyše, deklarovaných 250 eur je v superhrubej mzde, čo v čistom vyjadrení predstavuje len 130 až 140 eur mesačne.
Žiadať za takúto sumu päťročný záväzok pod hrozbou vracania peňazí je podľa vedenia odborového zväzu ekonomicky neadekvátne a neetické. Návrh zavádza aj mechanizmus viazania príspevku na „pracovné miesto“, nie na osobu.
Hrubý zásah do autonómie
V praxi to znamená, že ak sestra odíde napríklad do starobného dôchodku, bremeno „dlhu“ za neobsadené miesto zostáva nemocnici. Ak na toto miesto nastúpi nová sestra, ktorá z príspevku v roku 2026 nevidela ani cent, bude musieť tento záväzok de facto „odpracovať“ bez nároku na dodatočnú odmenu, aby nemocnica nemusela peniaze vracať.
„SOZ ZaSS považuje za absolútne neštandardné a neprípustné, aby ministerstvo zdravotníctva prostredníctvom odborného usmernenia diktovalo zamestnávateľom a odborom presné znenie častí kolektívnych zmlúv. Ide o hrubý zásah do autonómie kolektívneho vyjednávania, ktorý nemá v právnom štáte obdobu,“ uvádza vo svojom stanovisku vedenie SOZ ZaSS.
Vlastné požiadavky
Predložilo aj vlastné požiadavky, aby stabilizačné opatrenia boli riešené cez všeobecne záväzné práve predpisy a nie usmernenia ministerstva zdravotníctva, ďalej aby boli stabilizačné príspevky oslobodené od daní a odvodov, aby bolo vedenie odborového zväzu prizvané k rokovaciemu stolu a aby štát riešil nedostatkové profesie systémovo a nie opakovaným vyplácaním stabilizačných príspevkov.
Zväz zároveň upozorňuje, že ak dokument prejde v súčasnej podobe, namiesto stabilizácie prinesie len vlnu destabilizácie, nespokojnosti a ďalší odliv personálu zo systému.