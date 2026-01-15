Nie každú plastickú operáciu si musíte hradiť sami. Kedy vám ju preplatí zdravotná poisťovňa?

Zákroky plastickej a estetickej chirurgie sú často vnímané výlučne ako záležitosť vzhľadu, no v mnohých prípadoch majú predovšetkým zdravotný význam. Union zdravotná poisťovňa upozorňuje, že rozhodujúcim faktorom pri posudzovaní úhrady nie je názov zákroku, ale jeho medicínska indikácia. Ak zákrok pomáha riešiť zdravotné ťažkosti, môže byť hradený z verejného zdravotného poistenia.
K zákrokom, ktoré verejnosť často spája s estetikou, no spĺňajú aj zdravotné kritériá, patria napríklad operácie očných viečok. „Nadbytočná koža horných viečok môže obmedzovať zorné pole a zhoršiť tak kvalitu videnia,“ uviedla hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
Je potrebné podať žiadosť
Aby poisťovňa mohla rozhodnúť o úhrade zákroku, je ešte pred jeho realizáciou potrebné podať žiadosť. Tú vypĺňa plastický chirurg a jej súčasťou by malo byť aj odporúčanie od očného lekára, výsledok vyšetrenia zorného poľa a fotodokumentácia.
Poisťovňa zároveň upozorňuje, že úhrada nemusí pokryť celú sumu, ktorú si klinika za výkon účtuje. „Môžeme preplatiť len takú sumu, ktorá zodpovedá rozsahu výkonu hradeného z verejného zdravotného poistenia,“ doplnila Dupaľová Ksenzsighová.
Neuveriteľný príbeh Pfizeru: Zarába miliardy liečením symptómov, nikdy nevyliečil jedinú chorobu
Medzi najčastejšie zákroky, ktoré majú zdravotný prínos aj estetický efekt, patrí aj zmenšenie prsníkov. „Takáto operácia môže byť riešením chronických bolestí chrbtice, ramien či krčnej chrbtice. Ženy s veľkými prsníkmi často trápi aj podráždenie pokožky v podprsnej oblasti, opakované zápaly či ekzémy. V takýchto prípadoch už nejde len o estetiku, ale o zlepšenie zdravotného stavu pacientky,“ vysvetlila revízna lekárka poisťovne Ingrid Dúbravová.
Zákrok známy ako abdominoplastika, teda odstránenie ovisnutého brucha, z verejného zdravotného poistenia automaticky hradený nie je. Poisťovňa však môže výkon uhradiť v prípade, že dôjde k zdravotným komplikáciám spôsobeným oslabenou brušnou stenou alebo nadbytkom kože – napríklad pri chronických bolestiach chrbta, ekzémoch, inkontinencii alebo poruchách pohybu. Aj v tomto prípade je potrebné odborné vyšetrenie a schválenie revíznym lekárom.
Nerozhoduje želanie pacienta
Zdravotné poisťovne zároveň preplácajú aj rekonštrukčné operácie po vážnych úrazoch, popáleninách alebo onkologickej liečbe. Patria sem aj rekonštrukcie prsníkov po odstránení z dôvodu rakoviny. „Za posledných päť rokov sme uhradili rekonštrukciu prsníkov 219 poistenkám, z toho 185 po onkologickej diagnóze,“ priblížila Dupaľová Ksenzsighová.
Kľúčovým kritériom pre úhradu zo zdravotného poistenia zostáva lekárska indikácia. O úhrade nerozhoduje želanie pacienta, ale posúdenie zdravotného stavu odborníkom a splnenie legislatívnych podmienok.
Ochorenie pečene ohrozuje čoraz viac aj mladých ľudí, s diagnostikou pomáhajú slovenskí programátori
„Každý prípad posudzujeme individuálne. Ak ide o zákrok, ktorý má preukázateľný vplyv na zdravie pacienta, jeho funkčné obmedzenia alebo prevenciu ďalších komplikácií, poisťovňa ho môže uhradiť. Čisto estetické zákroky bez zdravotnej indikácie však verejné zdravotné poistenie nepokrýva,“ doplnila Dúbravová.
Pacienti, ktorí zvažujú plastický zákrok so zdravotným prínosom, by sa mali najprv poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom alebo odborníkom. Na základe odborného posúdenia je možné podať žiadosť a zistiť, či výkon spĺňa podmienky úhrady. „Jednoznačne odporúčame, aby sa pacienti vopred informovali o podmienkach úhrady a nenechávali si zákrok realizovať bez jasného stanoviska, či ide o výkon hradený z poistenia alebo o samoplatcovský zákrok,“ uzatvára Dupaľová Ksenzsighová.