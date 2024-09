Začal sa nový školský rok. Prioritou musí byť zlepšenie podmienok učiteľov a ich finančného ohodnotenia, tvrdí SKU

V pondelok sa začal nový školský rok a Slovenská komora učiteľov (SKU) upozorňuje na to, čo nefunguje, a čo by sa mohlo urobiť lepšie. Ako učiteľská komora podotkla, aj tento začiatok školského roka sprevádza hľadanie a nenachádzanie nových učiteľov, byrokracia či politické hantírky.

Učiteľská komora upozornila, že sa odborový zväz a vláda nezhodli na kolektívnom vyjednávaní, a tak hrozí, že mnohí zamestnanci škôl prídu o viaceré benefity ako skrátenie pracovného času, navýšenie dovolenky či odchodného.

Francúzska revolúcia školstva

„To nevyzerá ako nežná, skôr ako francúzska revolúcia. Zdanlivý pocit úspechu sa končí novými cisárovými šatami,“ uviedla SKU, ktorá tak naráža na takzvanú nežnú revolúciu v školstve od ministra Tomáša Druckera. Ako ďalej SKU upozornila, Slovensko je v záverečnej časti rebríčka krajín OECD v odmeňovaní učiteľov.

„Nedosahujeme ani 1,2 násobok priemernej mzdy v našom národnom hospodárstve ani sa nepribližujeme finančnému ohodnoteniu vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov,“ upozornila komora učiteľov s tým, že tento rok je zvýšenie nula a regionálne príspevky priniesli iba kozmetické úpravy platov.

Výška príspevku však podľa SKU nemá motivačný charakter a nezastaví zvyšujúci sa trend nedostatku kvalifikovaných pedagógov. Komora súčasne poukázala na neefektívne čerpanie eurofondov a rozdávanie miliónov s vedomím, že to k ničomu neprispeje.

„Roky meškáme so skvalitnením poradenského systému, kde stoja nevyhlásené výzvy. Naopak, investujeme desiatky miliónov do Regionálnych centier podpory učiteľov, o ktorých nemáme žiadne dáta a súbežne financujeme ich dvojičku Národný inštitút vzdelávania a mládeže, ktorý dlhodobo nevie preukázať kvalitu,“ upozornila komora učiteľov s tým, že projekty na autoevaluáciu škôl a vyriešenie akútnej otázky cudzincov sú rovnako v nedohľadne.

Rizikové správanie detí

Zatiaľ sa nekoná ani reforma školstva a školy do tohto školského roka vstupujú s mnohými nedostatkami. Slovenská komora učiteľov poukázala napríklad na preplnené triedy, v ktorých sa zvyšuje rizikové správanie detí, na čo učitelia nie sú dostatočne pripravení, lebo chýba odborná podpora na školách.

„Ak sa stav zlepšuje ,zhoraʻ, zlepšenia sú väčšinou čiastkové, neúplné,“ doplnila SKU s tým, že aj napriek ambíciám ministra o zlepšenie stavu narážajú jeho snahy na rezistenciu byrokratického aparátu úradníkov nižšie a jeho kolegov vo vláde. Výsledky sú zatiaľ preto málo viditeľné.

Jedinou dobrou správou je podľa komory učiteľov zmena financovania materských škôl. Ide o reformu z plánu obnovy, ktorá prinesie pre materské školy väčšiu istotu a stabilitu.

„Druhý rok spúšťame reformu podporných opatrení, ktorá už tento nádych úspechu nemá. Sú to živelné, nepremyslené, byrokratické, chaotické nedomyslené zbery dát na poslednú chvíľu, opravy opráv v zákonoch,“ podotkla komora učiteľov, ktorá ako problém vníma zlyhávanie manažmentu zo strany ministerstva školstva.

Držia palce ministrovi

Otáznikom je podľa SKU kurikulárna reforma, ktorej kvalita je otázna. Podľa názoru SKU je to stále ešte len na začiatku a opustili ju aj mnohí dôležití aktéri.

„Držíme v novom školskom roku palce predovšetkým novému ministrovi, ktorý otvorí svoj prvý školský rok, aby mohol naplniť svoje sľuby a programové vyhlásenie vlády vo všetkých aspektoch,“ vyhlásila komora učiteľov s tým, že je otvorená spolupráci na zlepšovaní podmienok škôl a tiež pripravená konštruktívne rokovať. Prioritou podľa komory musí byť zlepšenie podmienok učiteľov a zlepšenie ich finančného ohodnotenia.

Vláda schválila balík zákonov, ktoré sú súčasťou „Nežnej revolúcie vo vzdelávaní“. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) avizoval zmenu financovania materských škôl, a to na normatívne financovanie zo štátneho rozpočtu. Financovanie by sa malo zmeniť od začiatku budúceho roka.

Významnou oblasťou je aj optimalizácia siete stredných škôl. Jej cieľom je ozdravenie siete stredných škôl, opatrenia boli pripravované v spolupráci so zamestnávateľmi aj samosprávnymi krajmi. Súčasná sieť podľa rezortu školstva nezodpovedá demografickému vývoju ani požiadavkám trhu práce.

Oblasť duševného zdravia

Zmeny cielia napríklad na efektívnejšie určovanie počtu študentov, uľahčenie prijímania na stredné školy, ale aj odľahčenie pri administratívnych procesov pri zlučovaní škôl.

V balíčku je kľúčová aj oblasť duševného zdravia, a tiež ďalšie opatrenia na desegregáciu na školách. Ministerstvo napríklad s cieľom zvýšiť duševnú pohodu detí navrhuje zákaz mobilných telefónov na školách.

„Vláda tiež navrhuje záväzné desegregačné štandardy na podporu inkluzívneho vzdelávania rómskych detí a zákaz dvojzmennej prevádzky na základných školách,“ informovalo ministerstvo školstva.

Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch tiež prinesie zmeny v porovnaní s regionálnymi príspevkami, ktoré boli vyplácané v tomto roku. Okruh prijímateľov by sa mal rozšíriť, aby zahŕňal aj pedagogických a odborných zamestnancov v materských školách, špeciálnych materských školách i poradenských zariadeniach.

Drucker odmieta politizáciu školstva

„Oproti roku 2024 sa navyše ráta aj s kompenzovaním pedagogických a odborných zamestnancov pracujúcich v náročnejších podmienkach, teda na školách s vyšším podielom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo v hmotnej núdzi,“ uvádza ministerstvo.

Opakovane zaznievajú vyjadrenia, čo by sa na školách malo alebo nemalo učiť. Alebo kto by mal, alebo nemal, na školy chodiť. Dané vyjadrenia sú podľa ministra Druckera často plné emócií či ideologických sporov, no väčšina má podľa neho pramálo spoločného s úsilím zlepšovať kvalitu vzdelávania.

Zdôraznil, že počas jeho pôsobenia na pozícii ministra budú o obsahu vzdelávania rozhodovať výlučne odborníci a pedagógovia. „Absolútne odmietam akúkoľvek politizáciu školstva, aj nepremyslené zásahy do vzdelávania,“ akcentoval.