Pellegrini apeluje na žiakov: Hľadajte zdravý balans medzi technológiami a realitou (video+foto)

Žijeme v dobe, keď moderné technológie zasiahli do našich životov extrémnou rýchlosťou, žiaci by preto mali nájsť „zdravý balans“ medzi digitálnym a skutočným svetom. Pri príležitosti začiatku nového školského roka to v pondelok v Banskej Bystrici povedal prezident Peter Pellegrini.

Hlavne starší žiaci a žiacky by podľa neho popri využívaní moderných technológií mali myslieť aj na zdravý pohyb alebo skutočných priateľov. Dôležité je podľa prezidenta tiež vedieť sa brániť rôznym dezinformáciám a klamstvám.

„Aby ste nikdy neboli predmetom nejakej šikany, aby ste si dali pozor, čo na sociálnych sieťach budete o sebe zverejňovať,“ zaželala hlava štátu školákom. Zároveň však podľa vlastných slov dúfa, že moderné technológie pomôžu žiakom získavať informácie vo väčšej a lepšej kvalite, ako to bolo v minulosti.