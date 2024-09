Drucker a Lunter spúšťajú nový projekt na boj proti šikane. Umožní anonymné nahlasovanie cez novú aplikáciu (video)

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR spustilo spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) iniciatívu na boj proti šikane. Na tlačovej besede o tom informovali minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) a predseda kraja Ondrej Lunter.

Ide o projekt „Stop šikane“. Lunter pripomenul, že už v minulosti sa pustili do podobného projektu, a to do boja proti menštruačnej chudobe, čo podľa neho prinieslo pozitívne výsledky v oblasti školskej dochádzky. Približne pred rokom si aj v súvislosti s určitými tragickými udalosťami súvisiacimi so šikanou položili otázku, aká je u nich situácia.

Audit na školách priniesol tri hlavné závery

Vysvetlil, že realizovali audit na školách, ktorý priniesol tri hlavné závery. Jedným z nich je, že v oficiálnych štatistikách sa fenomén šikany nevyskytuje, ďalším, že metodické materiály sú vnímané ako veľmi formalizované a nie sú vnímané ako reálna pomoc. Tretím záverom je, že chýba externá pomoc v podobe psychológov.

Lunter vysvetlil, že si v rámci projektu stanovili štyri ciele. Prvým z nich je podpora otvorenosti ohľadom šikany, aby sa študenti nehanbili nahlasovať ju, a zároveň aby boli nahlasovatelia anonymizovaní a chránení. Dodal, že je potrebné vedieť rozlíšiť, kedy ide o šikanu, a tiež vedieť, ako riešiť šikanu, teda zjednotiť postupy na jej riešenie.

Jedným z cieľov projektu je aj lepšia pomoc, čiže skvalitňovanie a zcitlivovanie pomoci pre obete šikany. Projekt štartuje dnes, pre školy je pripravený manuál, ktorý by im mal poskytnúť metodickú podporu pri klasifikovaní šikany a možnostiach pomoci pre šikanované študentstvo. Na školách sú i podporné tímy, ktoré pomôžu pedagógom, ktorým bola šikana nahlásená. Cieľom je konkrétne a lepšie zasiahnuť.

Mobilná aplikácia na anonymné náhlásenie šikany

Predseda BBSK avizoval aj spustenie mobilnej aplikácie, kde každý študent bude mať možnosť anonymne nahlásiť šikanu. Ide o iniciatívu ministerstva. Nahlásením cez aplikáciu sa informácia dostane do systému a bude ďalej pokračovať podľa nastavených krokov. Projekt spúšťajú na 20 pilotných školách. Lunter zdôraznil, že ide o pilotný projekt, ktorého výstupy budú analyzovať a ďalej s nimi pracovať.

„Naším cieľom je odtabuizovať túto tému. Žiadny riaditeľ nesmie mať pocit, že ak sa vyskytuje šikana, najlepším riešením je pozametať to pod stôl,“ vyjadril sa Lunter.

„Nie je hanba priznať a nahlásiť šikanu,“ akcentoval hlavné posolstvo projektu. Minister školstva Drucker poukázal na problematiku šikany a problémy s vytváraním bezpečného prostredia na školách.

„Šikana je prejavom slabosti, ale má zárodky v utrpení a traume, častokrát aj z domáceho prostredia,“ skonštatoval. Potrebná je podľa ministra prevencia aj osveta. Pripomenul, že na problematiku šikany myslí aj balík školských zákonov nazvaný Nežná revolúcia v školstve.