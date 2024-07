Výzva na zvyšovanie kapacít materských škôl je uzavretá. Druckerovo ministerstvo eviduje viac ako 280 žiadostí 

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR uzavrelo výzvu na zvyšovanie kapacít materských škôl. Učinilo tak k piatku 12. júla, dôvodom je predpoklad vyčerpania určených finančných prostriedkov. MŠVVaŠ dostalo v rámci výzvy viac než 280 žiadostí v celkovej hodnote vyše 220 miliónov eur.

Celková alokácia je pritom v sume 128 miliónov eur, navýšená bola v máji tohto roka o 46 miliónov. Výzva s pôvodnou sumou 82 miliiónov eur bola vyhlásená v auguste roka 2022 v rámci plánu obnovy s cieľom navýšiť kapacity materských škôl po celom Slovensku o viac ako 9-tisíc miest. Záujem o výzvu prejavili ako samosprávy, tak aj cirkevné a súkromné zariadenia. I to bolo dôvodom navýšenia alokácie.

Najviac žiadostí je z Prešovského kraja

„Počas prvých 15 mesiacov od otvorenia výzvy bolo predložených iba 75 žiadostí. Hrozilo tak nielen nesplnenie stanovených cieľov a s tým aj znemožnenie právneho nároku na prijatie do materskej školy pre trojročné až štvorročné deti, ale aj miliónové sankcie zo strany Európskej komisie. Avšak vďaka osobnej angažovanosti ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) a zvýšenej spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska, sa podarilo od jeho nástupu za posledných osem mesiacov až štvornásobne zvýšiť počet žiadostí,“ uviedol rezort školstva.

Ministerstvo uviedlo, že dosiaľ sa podmienky podarilo splniť 130 žiadostiam. Drucker podpísal zmluvy o poskytnutí prostriedkov s približne 80 z nich, no ich počet postupne narastá. Viac ako stovka žiadostí je posudzovaná zamestnancami rezortu školstva, a to v poradí, v akom boli žiadosti predložené. Najviac žiadostí evidujú z Prešovského kraja, najmenej zas z Trenčianskeho. Minister školstva vyjadril hrdosť na to, že sa im za krátky čas podarilo štvornásobne zvýšiť počet žiadostí.

„Tento úspech je výsledkom intenzívnej spolupráce so Združením miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska. Vďaka tomu sme na správnej ceste splniť náš cieľ vytvorenia 9 114 nových miest v materských školách a nielen, že zabezpečíme kvalitnú predškolskú výchovu pre deti, ale najmä konečne začneme rozširovať kapacity materských škôl na Slovensku“ zhodnotil.

Prostriedky výzvy sú limitované

MŠVVaM SR skonštatovalo, že i napriek navýšeniu alokácie sú prostriedky výzvy limitované a od tohtoročného júna prijíma ďalšie žiadosti len do rezervného zoznamu.

„Žiadatelia, ktorí splnili podmienky, ale boli zaradení na rezervný zoznam, budú po vyhodnotení všetkých relevantných žiadostí informovaní či sa umiestnili na takom mieste, že rezort bude môcť poskytnúť prostriedky mechanizmu a uzatvoriť s nimi zmluvu,“ vysvetľuje ministerstvo a prosí žiadateľov o trpezlivosť.

Obdobie oprávnenosti výdavkov začína 1. februárom 2020 a končí 30. júnom 2026.

„Vecná realizácia projektu musí byť ukončená do 30. apríla 2026, t. z. do toho dňa musí byť vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe. V prípade, že sa kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje, musí byť do 30. júna 2024 vydané právoplatné rozhodnutie RÚVZ,“ upozornil rezort školstva. Dodal, že ďalšie výzvy v rámci plánu obnovy na rozširovanie kapacít materských škôl neboli a ani nebudú vyhlásené.