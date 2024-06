Materské školy by mal po novom financovať štát. Podľa progresívcov však nie je zrejmé, či na to bude mať dostatok prostriedkov

Materské školy a školské kluby detí by mal po novom financovať štát, nie je však zrejmé, či na to bude mať dostatok financií.

Upozornila na to poslankyňa hnutia Progresívne Slovensko (PS) Ingrid Kosová, ktorá zároveň informovala, že na základe návrhu ministerstva školstva prídu samosprávy o 803 miliónov eur z podielových daní na materské školy a školské kluby detí.

Samosprávy majú obavy

Kosová je toho názoru, že zmena financovania u oboch typov zariadení je určite potrebná, pretože jednotný normatív a predvídateľné financovanie pomôžu dostupnosti vzdelávania.

„Máme však obavy, či výška normatívu umožní školám zabezpečiť kvalitné vzdelávanie bez potreby dofinancovania. A tieto obavy majú aj samosprávy,” zdôraznila a dodala, že štát by mal samosprávam poskytnúť garanciu, že nebudú doplácať na zmenu nad rámec svojej zriaďovateľskej kompetencie.

Odoberanie peňazí mestám a obciam

Progresívci upozorňujú, že finančné prostriedky budú mestám a obciam odobraté iba na základe výdavkov z uplynulého roku a nie na základe niekoľkoročného priemeru.

„Nesúhlasíme ani s tým, aby štát odobral mestám a obciam aj peniaze, ktorými dofinancovávali materské školy a školské kluby nad rámec svojich príjmov z podielových daní na vzdelávanie detí a žiakov. Konečný model financovania musí byť výsledkom dohody medzi štátom a samosprávami. Na to budeme v PS aj naďalej apelovať,” uviedla poslankyňa Viera Kalmárová (PS).

Zásadný problém

Podľa novely by mali byť materské školy financované takzvaným normatívom na počet žiakov a prejsť by mali pod štát. V súčasnosti ich financujú samosprávy, pod ktoré aj patria, a to z podielových daní.

„Únia miest Slovenska vidí zásadný problém v tom, že štát samosprávam zoberie časť podielových daní určený pre aktuálny počet detí. Po roku 2026 očakávame pokles záujmu o umiestnenie detí do materských škôl v dôsledku znižujúcej sa pôrodnosti na Slovensku. Mestá však prídu o tieto peniaze natrvalo,“ poukazuje ÚMS.

Zástupcovia miest sú toho názoru, že zmena by znížila fiškálnu slobodu miest. Kritizujú tiež stanovenie maximálnej výšky príspevku na 1,5 percenta priemernej mzdy v okrese, a rovnako vnímajú i rozdielny prístup štátu k obecným a súkromným materským školám.