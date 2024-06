Drucker zhrnul svoj prvý školský rok vo funkcii. Zadefinoval aj oblasti, ktorým sa rezort nemieni venovať

Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) zhrnul svoj prvý školský rok vo funkcii. Na tlačovej besede zadefinoval viacero problematických okruhov školstva a vzdelávania na Slovensku.

Ako skutočný problém vníma nedostatočné výsledky. Poukázal napríklad na to, že deti na Slovensku dosahujú neuspokojivé výsledky v testovaní PISA, napríklad aj v oblasti kreatívneho myslenia. Rovnako podľa neho čelia aj problémom v oblasti duševného zdravia.

Opatrenia v mnohých oblastiach

Minister spomenul, že ministerstvo sa venuje opatreniam v mnohých oblastiach, od desegregácie, cez rozširovanie kapacít materských škôl, až po zavádzanie kurikulárnej reformy do praxe či zavedenie výkonnostných zmlúv pre vysoké školy.

Pripomenul zákaz mobilných telefónov, v tomto prípade zdôraznil, že ministerstvo za intenzívne zaoberá i ďalšími opatreniami pre duševné zdravie detí a mládeže. Doplnil, že sa venujú aj podpore učiteľov, akcentoval napríklad regionálne príspevky pre učiteľov.

Verí tiež, že sa im podarí predstaviť návrh valorizácie platov pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov.

Presadzovanie ideológií v školstve

Minister zadefinoval aj oblasti, ktorým sa ministerstvo nemieni venovať. Zdôraznil, že sa odmieta zaoberať kultúrno-etickými vojnami, ktoré nemajú za cieľ riešiť problémy v školstve, ale rozdúchavať vášne. Je toho názoru, že školstvo nemá byť politickou arénou, ale laboratóriom zvedavosti a poznatkov. Dodal, že zastavil to, aby sa presadzovala akákoľvek jedna dominantná ideológia.

Ozrejmil, že každú chvíľu počúvame o nejakých škodlivých ideológiách a prinášajú to určité skupiny poslancov. „Odmietam si zamieňať školstvo a jeho problémy za politickú arénu a vytĺkanie politického kapitálu, kde si budú poslanci alebo politické subjekty, prichádzať s nápadmi, že ´ideme zachraňovať deti pred liberálnou ideológiou´ alebo ´ideme ich zachraňovať pred náboženskými ideológiami´,“ vyjadril sa Drucker.

Sám to považuje za nepodstatné témy, podľa neho sa tieto veci v školstve ani nedejú, zároveň to nie sú témy, ktoré by považoval za podstatný problém školstva. V tomto smere zdôraznil, že je najmä úlohou rodiny, ako bude deti vychovávať a k akým hodnotám ich bude viesť.

Drucker je tiež toho názoru, že do škôl síce patrí aj výučba o politických témach, zdôraznil však, že by nemalo dochádzať k tomu, aby boli deti manipulované ktorýmkoľvek smerom, či už doprava, alebo doľava.