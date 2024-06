Trestanie za zlé vysvedčenie nie je vhodná výchovná metóda, zdôrazňujú psychológovia

Rodičia by deti pre prípadné zlé vysvedčenia nemali zbytočne trestať, ale pokúsiť sa ich zapojiť do riešenia situácie. Konštatuje to občianske združenie IPčko, ktoré je zamerané na poskytovanie psychologickej pomoci.

Ako združenie pripomína, s koncom školského roka pribúda počet mladých, ktorí sa boja záverečného hodnotenia v škole. V tejto súvislosti zdôrazňuje, že napriek tomu, že tresty za zlé známky sú v rodinách bežné, nie je to vhodná výchovná metóda.

Tresty neposilnia motiváciu detí

„Trestaním sa nedosahujú pozitívne a užitočné zmeny. Ak aj zaberú, tak len krátkodobo a ničia rodičom vzťahy s ich deťmi. Najdôležitejšie však je, že nijako neposilnia motiváciu detí, práve naopak, podkopávajú akúkoľvek chuť zlepšiť si známky,“ zdôraznil psychológ Marek Madro.

Na to, aby si deti a mladí ľudia v ďalšom školskom roku počínali lepšie, potrebujú podľa neho vnútornú motiváciu. Tá je totiž hnacím motorom pre lepšie výsledky a usilovnú prácu.

Odporúčania pre rodičov

IPčko v tejto súvislosti rodičom odporúča napríklad nehľadať vinníka zlých známok, neporovnávať výsledky svojich detí s inými, vysvetliť deťom svoj pohľad na vec alebo naplánovať si spoločne konkrétne kroky na zlepšenie známok.

„Hlavne si však treba uvedomiť, že naša hodnota nevyplýva zo známok. Vysvedčenie vždy neodráža reálne schopnosti detí a hlavne nedefinuje ich hodnotu ako ľudí. Nezabúdajme na to a hľadajme spoločne to, čo je dôležité – čo naše deti v živote baví a motivuje, kam by sa chceli posúvať a rásť ako ľudia,“ doplnil Madro.