Zmena cenovej politiky nie je nutná, tvrdí ministerstvo financií

Podľa ministerstva financií je vhodné pokračovať v nastúpenom trende, pričom nie sú podľa nich dôvody na zmenu cenovej politiky. Tento názor sa opiera aj o stanoviská oslovených subjektov, ktoré nesmerujú k zmene súčasného systému cenovej politiky.

Preto je žiaduce, aby jednotlivé vecne príslušné rezorty, ako aj ďalšie ústredné orgány štátnej správy v prvom rade problémy analyzovali a nadväzne predložili príslušné legislatívne návrhy na zmenu všeobecne záväzných právnych predpisov patriacich do ich kompetencie. Vyplýva to z koncepcie cenovej politiky na roky 2024 – 2027, ktorú dal rezort do pripomienkového konania.

Musí zohľadňovať veľké množstvo faktorov

Cenová politika musí podľa ministerstva zohľadňovať veľké množstvo faktorov, ktoré na ňu vplývajú. Jednotné legislatívne pravidlá pre oblasť cien môžu vymedziť iba základné rámce pre dohodovanie, reguláciu a kontrolu cien. Nie sú však riešením pre odvetvové špecifiká, ktorých znalosť je nevyhnutnou podmienkou pre prijatie účinných regulačných nástrojov, ktoré znížia riziká porušovania hospodárskej súťaže pri dominantnom postavení subjektov na trhu.

Na aktívne ovplyvňovanie regulačnej funkcie trhu je podľa rezortu financií žiaduce sústavné monitorovanie a vyhodnocovanie činnosti jednotlivých regulačných orgánov s cieľom identifikovať procesy a faktory, ktorými možno eliminovať prípadné zlyhanie trhu.

Cenová stabilita pomáha chrániť spotrebiteľov

Na nežiaduci vývoj inflácie je potrebné ponechanie si možnosti prijímania racionálnej legislatívy a opatrení pri riešení cenových problémov a zavádzanie účinných regulačných nástrojov, ktoré znížia riziká porušovania hospodárskej súťaže, aj keď v trhovej ekonomike akékoľvek zásahy do tvorby cien sú mimoriadne nebezpečné s rizikom negatívnych dosahov na všetky subjekty trhu.

Zber analytických dát o vývoji cien potravín, sledovaním, analyzovaním, vyhodnocovaním inflačného vývoja a zameraním sa na udržanie primeraných cien, ministerstvu umožní navrhovať opatrenia na zabezpečenie dostupnosti a cenovej stability. Cenová stabilita pomáha podľa nich chrániť spotrebiteľov pred prudkým nárastom cien a zaisťuje, že rastúce náklady na život sú udržateľné pre všetkých občanov.

Prispieva k dôvere v hospodárstvo zo strany občanov, podnikov a investorov. Stabilné ceny a nízka inflácia podporujú stabilitu a dôveru v dlhodobú perspektívu a stimulujú investície a rast.