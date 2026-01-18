Roky lacného poistenia áut sa skončili, povinné zmluvné poistenie zdražuje rekordným tempom

Cena povinného zmluvného poistenia (PZP) na Slovensku pokračovala v roku 2025 vo výraznom raste a tempo zdražovania patrí k najrýchlejším v regióne. Priemerná ročná cena nových PZP dosiahla 168 eur, čo znamená medziročný nárast o viac než 17 %. Ide už o druhý rok po sebe, keď ceny rastú dvojciferným tempom, keďže v roku 2024 sa zvýšili takmer o 14 %. Podľa analýzy dát porovnávača Superpoistenie.sk ide o najvýraznejší cenový posun na slovenskom trhu povinného poistenia od jeho demonopolizácie v roku 2002.
Pohľad na dlhší časový horizont podľa dát porovnávača ukazuje, že prudké zdražovanie je výsledkom oneskorenej korekcie cien. V období rokov 2020 až 2022, poznačenom pandémiou a nižšou mobilitou, rástli ceny PZP len mierne, spravidla v jednotkách percent. Zlom nastal v roku 2023, keď sa medziročný rast priblížil k 9 %, a naplno sa prejavil v rokoch 2024 a 2025. Poisťovne v tomto období začali do cien premietať náklady, ktoré dovtedy dlhodobo znášali na vlastný úkor. Kým nové zmluvy zdraželi výrazne, poistné na existujúcich zmluvách rástlo miernejšie, v priemere približne o 15 eur na zmluvu.
„Z dát je zrejmé, že výraznejší rast cien sa začal prejavovať od roku 2023 a v ostatných dvoch rokoch sa ešte zrýchlil. Ide o prirodzenú reakciu na rast nákladov, ktoré poisťovne dlhodobo nepremietali do cien,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Superpoistenie.sk Vladimír Cvik. Podľa neho bol trh dlhé roky deformovaný silným konkurenčným bojom o cenovo mimoriadne citlivého klienta, čo viedlo k poistnému, ktoré nezodpovedalo reálnej nákladovosti. Prehodnotenie cien sa preto stalo nevyhnutným najmä pri nových klientoch a pri obnovách poistných zmlúv.
Rakúsko zostáva extrémom
V regionálnom porovnaní Slovensko zdražovalo rýchlejšie než väčšina susedných krajín. Zatiaľ čo Česko zvyšovalo ceny plynulejšie a rozložilo ich rast do dlhšieho obdobia, na Slovensku sa korekcia sústredila do posledných dvoch rokov. Výsledkom je výraznejší cenový skok v krátkom čase.
Rozdiely sú viditeľné aj v nákladovosti trhu. Kým v Česku sa kombinovaný ukazovateľ nákladovosti dlhodobo pohybuje pod hranicou 100 %, čo znamená ziskovosť produktu, na Slovensku sa v minulosti opakovane dostával nad túto úroveň. „Ak je kombinovaný ukazovateľ nad 100 %, trh je v strate. Primárnym dôvodom je obrovský tlak na nízke ceny,“ upozorňuje Cvik.
V porovnaní s Maďarskom je slovenský vývoj opačný. Maďarský trh zažil prudké zdražovanie už v rokoch 2016 až 2019, keď sa priemerné ceny PZP zvýšili z približne 70 na viac než 110 eur. V posledných rokoch tam ceny skôr stagnujú, v niektorých segmentoch dokonca mierne klesli. Slovensko tak v súčasnosti dobieha nákladový vývoj, ktorý susedia zohľadnili skôr.
Z regionálneho pohľadu zostáva extrémom podľa odborníka Rakúsko, kde priemerná ročná cena PZP v roku 2025 presiahla 850 eur. Významnú časť tejto sumy tvoria dane a poplatky viazané na hmotnosť, výkon a emisie vozidla, no aj po ich odpočítaní je rakúske poistenie výrazne drahšie než v okolitých krajinách, najmä pre vyššie mzdové a servisné náklady.
Vzrástli náklady na poistné plnenia
Na slovenskom trhu sa rast cien v posledných rokoch sústredil najmä na osobné vozidlá do 3,5 tony a na ťahače. Ostatné kategórie, ako motocykle, nákladné vozidlá či autobusy, zaznamenali len minimálne zmeny cien. Hlavným dôvodom zdražovania je podľa Cvika prudký nárast nákladov na poistné plnenia.
Priemerná výška jednej škody sa od roku 2020 zvýšila približne o 70 %, čo súvisí s infláciou, rastom cien náhradných dielov, práce v autoservisoch aj s technologickou náročnosťou moderných vozidiel. Aj menšie nehody dnes často znamenajú výrazne vyššie poistné plnenia než v minulosti.
K tomu sa pridáva vysoké daňovo-odvodové zaťaženie poisťovní, rast DPH, vyššie dane pre väčšie firmy, transakčná daň, zvýšený osobitný odvod z 8 na 10 %, vyššie poistné limity vyplývajúce z legislatívy EÚ, vysoký počet nepoistených vozidiel a rastúce náklady na zdravotnú starostlivosť poškodených. „Súčet všetkých týchto faktorov viedol k nevyhnutnosti upraviť ceny krytia rizík z povinného poistenia,“ konštatuje Vladimír Cvik.
Do roku 2026 by sa tempo zdražovania malo zmierniť, hoci rast cien bude pokračovať. Podľa odhadov Superpoistenie.sk by sa medziročné zvýšenie cien, po zohľadnení nových aj existujúcich zmlúv, malo pohybovať v rozpätí 7 až 9 %. Poisťovne budú dôslednejšie segmentovať klientov podľa rizika, typu vozidla a škodovej histórie, čo môže znamenať výrazné rozdiely v cenách medzi jednotlivými skupinami motoristov. Celkový vývoj však bude závisieť najmä od inflácie, konsolidačných opatrení, legislatívnych zmien a objemu poistných plnení.