Trump sa pri clách „obabral“. Experti zistili, že až 96 percent bremena znášajú Američania

Kielský inštitút pre svetovú ekonomiku sa domnieva, že colná politika Donalda Trumpa v skutočnosti poškodzuje americkú ekonomiku. Podľa jeho výpočtov zahraniční vývozcovia znášali iba približne 4 % colného zaťaženia, zatiaľ čo zvyšných 96 % pripadlo na amerických dovozcov a spotrebiteľov.
Správa Kielského inštitútu, zverejnená v pondelok, je založená na analýze viac ako 25,6 milióna transakcií v hodnote takmer štyroch biliónov dolárov, ktoré boli prevzaté od poskytovateľa obchodných informácií Panjiva. Pre každú zásielku bol zaznamenaný dátum príchodu, kód komodity, hmotnosť, množstvo a deklarovaná colná hodnota.
Výpočet jednotkových nákladov
Na meranie cien výskumníci vypočítali jednotkové náklady – cenu za kilogram hmotnosti pre každý konkrétny pár komodita – krajina k danému dátumu. To im umožnilo sledovať, či zahraniční vývozcovia zmenili cenu svojho tovaru, keď podliehal americkým clám. Na základe toho stanovili koeficient cenovej elasticity na -0,039.
To znamená, že po zavedení ciel museli zahraniční predajcovia znížiť svoju predajnú cenu iba o 3,9 % z výšky cla, aby zostali konkurencieschopní. Zvyšných 96 % z hodnoty cla sa jednoducho pripočítalo k cene produktu, ktorú zaplatil americký dovozca a následne spotrebiteľ.
„Šokujúce“ prípady Brazílie a Indie
Aby sa potvrdila presnosť výpočtov, výskumníci samostatne študovali „šokujúce“ prípady Brazílie a Indie, voči ktorým boli uvalené clá vo výške 50 %. Analýza ukázala, že zahraniční dodávatelia neznížili ceny, aby kompenzovali dodatočné náklady. Ak by vývozcovia skutočne „absorbovali“ clá, ceny ich tovaru v USA by mali klesnúť v porovnaní s inými trhmi – ale to sa nestalo.
„Porovnali sme indický export do USA s dodávkami do Európy a Kanady a videli sme jasný vzorec. Hodnota aj objem exportu do USA prudko klesli – na mínus 24 %. Jednotkové ceny však zostali nezmenené. India dodala menej, ale nie lacnejšie,“ vysvetlil Julian Ginz, riaditeľ výskumu v Kielskom inštitúte a jeden z autorov štúdie.
„Tvrdenie, že tieto clá platia iné krajiny, je mýtus. Údaje ukazujú opak – platia to Američania,“ zdôraznil. Podľa Kielského inštitútu clá z dlhodobého hľadiska škodia všetkým – dovozné ceny v USA sa zvýšia a vyvážajúce krajiny budú do USA predávať menej a budú nútené hľadať nové trhy.