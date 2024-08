Živelné pohromy opäť ohrozujú dovolenky Slovákov. Poisťovne odporúčajú komplexné krytie

Požiare, silné búrky a víchrice aj tento rok zasiahli európske či svetové letoviská a spôsobili veľké škody nielen na majetku. Vzhľadom na nestabilné počasie a hroziace živelné udalosti v obľúbených dovolenkových destináciách poisťovne nie raz odporúčajú dovolenkárom uzatvoriť si cestovné poistenie s komplexným krytím.

„V rámci liečebných nákladov má poistený zabezpečený odvoz do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, prípadne repatriáciu na Slovensko, ak je to potrebné,“ hovorí manažérka pre cestovné poistenie v poisťovni Uniqa Eva Trajboldová. Dovolenkárov však upozorňuje, že v prípade živelnej pohromy v mieste ich pobytu musia dodržiavať pokyny miestnych úradov, polície a záchranných zložiek.

Poistenie storno poplatkov

Pre prípad akýchkoľvek nepredvídateľných udalostí odborníčka odporúča, aby si dovolenkári pred vycestovaním poistili aj storno poplatkov. Dovolenkári tak môžu ešte pred vycestovaním stornovať zájazd aj z dôvodu živelnej pohromy v cieľovej destinácii.

„Musí však existovať oficiálne vyhlásenie ministerstva zahraničných vecí k necestovaniu do danej krajiny, resp. oblasti alebo k jej opusteniu,“ vysvetľuje Trajboldová. Ak už sa klient nachádza v zahraničí a miesto dovolenky postihne živelná pohroma, môže za rovnakých podmienok ako pri storne poplatkov prerušiť cestu.

„Ak aj ministerstvo zatiaľ oficiálne cestovné odporúčanie na danú oblasť nevydalo a klient sa cíti ohrozený, asistenčná služba poisťovne môže v závislosti od vážnosti situácie rozhodnúť o prevoze do vlasti aj skôr,“ hovorí Trajboldová.

Cestovanie do krajiny so stupňom rizika číslo štyri

V každom prípade by mali ľudia pred vycestovaním, resp. počas pobytu v krajine, ktorú zasiahla mimoriadna živelná pohroma, sledovať stránku ministerstva zahraničných vecí, ktoré vydáva cestovné odporúčania.

„Ak je pre danú krajinu vyhlásený stupeň rizika č. 4, teda necestovať do takejto krajiny alebo ju opustiť a poistený by napriek tomuto varovaniu do krajiny vycestoval alebo ju odmietal opustiť, zotrvával v nej a utrpel by škody, nie je poistením krytý,“ dodáva Trajboldová.