Slováci budú môcť po prvý raz darovať dve percentá dane svojim rodičom, musia však splniť viacero podmienok

Rok 2026 prinesie významnú zmenu v spôsobe, akým môžu daňovníci rozhodovať o časti svojich zaplatených daní. Po prvý raz budú môcť fyzické osoby poukázať dve percentá zo zaplatenej dane priamo svojim rodičom, čím sa doteraz výlučne filantropický nástroj rozširuje aj na podporu rodiny.
Ako informuje finančná správa, táto novinka vyplýva z nového ustanovenia zákona o dani z príjmov a týka sa dane zaplatenej za rok 2025. Základnou podmienkou zostáva, aby daňovník daň riadne zaplatil a splnil všetky zákonné povinnosti, najmä podal daňové priznanie alebo požiadal zamestnávateľa o ročné zúčtovanie v stanovenej lehote.
Nový systém umožňuje daňovníkovi poukázať dve percentá zaplatenej dane jednému rodičovi a ďalšie dve percentá druhému rodičovi. Popri tom ostáva zachovaná možnosť venovať ďalšie dve percentá, prípadne tri percentá pri splnení osobitných podmienok, neziskovým organizáciám.
V praxi tak môže jednotlivec presmerovať až šesť, respektíve sedem percent zo svojich daní podľa vlastného rozhodnutia. Ide o zásadnú zmenu filozofie asignácie dane, ktorá doteraz smerovala výlučne do tretieho sektora a po novom reflektuje aj sociálnu realitu starnúcej populácie a tlak na príjmy seniorov.
Viacero podmienok
Finančná správa upozorňuje, že poukázanie podielu dane bude možné buď priamo v daňovom priznaní podanom do konca marca 2026, prípadne v predĺženej lehote, alebo prostredníctvom samostatného vyhlásenia do konca apríla 2026 v prípade, že zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane. V takom prípade musí daňovník doložiť aj potvrdenie o zaplatení dane. Vyhlásenie musí obsahovať identifikačné údaje rodiča, ktorému má byť podiel dane poukázaný.
Zákon zároveň stanovuje viacero podmienok, ktoré majú zabezpečiť, aby sa podpora dostala skutočne oprávneným osobám. Daňovník nesmie mať daňový nedoplatok vyšší ako päť eur a daň musí byť vysporiadaná v správnej výške. Rodič, ktorému má byť podiel dane poukázaný, musí byť poberateľom starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodku, prípadne musí ku koncu roka 2025 dosiahnuť dôchodkový vek s predpokladom spätného priznania dôchodku.
Vyplácanie podielu dane
Ako zdôrazňuje finančná správa, tento mechanizmus má zabrániť vylúčeniu rodičov, ktorým Sociálna poisťovňa prizná dôchodok spätne. Vyplácanie poukázaného podielu dane bude technicky zabezpečené prostredníctvom Sociálnej poisťovne, ktorá sumu prevedie oprávnenému rodičovi.
Právo na vyplatenie zaniká úmrtím rodiča, čo zákon explicitne upravuje. Nový systém tak vytvára formálny most medzi daňovým mechanizmom a sociálnym zabezpečením, pričom podľa finančnej správy ide o krok, ktorý má posilniť medzigeneračnú solidaritu bez dodatočného zaťaženia verejných financií.