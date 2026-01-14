Bez potvrdenia o žití môžu niektorí prísť o dôchodok. Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitý termín

Sociálna poisťovňa potrebuje od niektorých dôchodcov tlačivo – potvrdenie o žití.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Sociálna poisťovňa potrebuje od niektorých dôchodcov potvrdenie o žití.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com www.socpoist.sk - koláž SITA Financie.
Slovensko Financie všeobecne Ekonomika z lokality Slovensko

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov dôchodkov, ktorí majú bydlisko mimo Slovenska, na povinnosť doručiť v januári 2026 tlačivo – potvrdenie o žití.

Termín: Raz ročne alebo štyrikrát do roka

Tlačivo je potrebné zaslať raz ročne do 31. januára 2026, ak ide o krajinu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP) alebo Švajčiarsko. Pre dôchodcov žijúcich v Českej republike táto povinnosť neplatí, lebo údaje sú medzi Sociálnou poisťovňou a Českou správou sociálneho zabezpečenia vymieňané elektronicky. Informoval o tom hovorca poisťovne Martin Kontúr.

V prípade, že poberateľ dôchodku žije v krajine mimo EÚ/EHP a Švajčiarska, je potrebné doručiť potvrdenie o žití štyrikrát do roka, pričom najbližší termín je 15. januára 2026. Sociálna poisťovňa pripomína, že doručenie potvrdenia o žití zabezpečí ďalšie neprerušené vyplácanie dôchodku a predíde komplikáciám pri oneskorenom dokladovaní.

Tlačivá na webe Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa tlačivá dôchodcom zasiela spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku, pričom tieto obsahujú čiarový kód na zefektívnenie spracovania.

Ak dôchodcovia nemajú k dispozícii tlačivo s čiarovým kódom, môžu si ho stiahnuť podľa krajiny svojho bydliska z webstránky Sociálnej poisťovne. Vyplnené a úradne osvedčené tlačivo je potrebné zaslať poštou na adresu Sociálnej poisťovne v Bratislave alebo elektronicky na uvedený e-mail lifecertification@socpoist.sk.

Tlačivo – Potvrdenie o žití

Tlačivo - Potvrdenie o žití
Zdroj: Sociálna poisťovňa (www.socpoist.sk).

Na webstránke Sociálnej poisťovne sú dostupné aj potvrdenia v iných ako anglických jazykoch. Je dôležité zdôrazniť, že podľa dohody medzi Slovenskom a Českom poberatelia dôchodkov žijúci v ČR nemusia potvrdenie o žití podávať, od roku 2022 túto povinnosť nemajú.

Zabezpečenie potrebných potvrdení pomáha plynulému vyplácaniu dôchodkov a predchádza zbytočným komplikáciám pre poberateľov aj Sociálnu poisťovňu.

>>> Rozhovor SITA s Martinom Kontúrom

Viac k osobe: Martin Kontúr
Firmy a inštitúcie: Sociálna poisťovňa
Okruhy tém: Dôchodcovia Dôchodcovia na Slovensku Dôchodky Dôchodky na Slovensku Potvrdenie o žití Sociálne
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk