Bez potvrdenia o žití môžu niektorí prísť o dôchodok. Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitý termín

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov dôchodkov, ktorí majú bydlisko mimo Slovenska, na povinnosť doručiť v januári 2026 tlačivo – potvrdenie o žití.
Termín: Raz ročne alebo štyrikrát do roka
Tlačivo je potrebné zaslať raz ročne do 31. januára 2026, ak ide o krajinu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP) alebo Švajčiarsko. Pre dôchodcov žijúcich v Českej republike táto povinnosť neplatí, lebo údaje sú medzi Sociálnou poisťovňou a Českou správou sociálneho zabezpečenia vymieňané elektronicky. Informoval o tom hovorca poisťovne Martin Kontúr.
V prípade, že poberateľ dôchodku žije v krajine mimo EÚ/EHP a Švajčiarska, je potrebné doručiť potvrdenie o žití štyrikrát do roka, pričom najbližší termín je 15. januára 2026. Sociálna poisťovňa pripomína, že doručenie potvrdenia o žití zabezpečí ďalšie neprerušené vyplácanie dôchodku a predíde komplikáciám pri oneskorenom dokladovaní.
Tlačivá na webe Sociálnej poisťovne
Sociálna poisťovňa tlačivá dôchodcom zasiela spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku, pričom tieto obsahujú čiarový kód na zefektívnenie spracovania.
Ak dôchodcovia nemajú k dispozícii tlačivo s čiarovým kódom, môžu si ho stiahnuť podľa krajiny svojho bydliska z webstránky Sociálnej poisťovne. Vyplnené a úradne osvedčené tlačivo je potrebné zaslať poštou na adresu Sociálnej poisťovne v Bratislave alebo elektronicky na uvedený e-mail lifecertification@socpoist.sk.
Tlačivo – Potvrdenie o žití
Na webstránke Sociálnej poisťovne sú dostupné aj potvrdenia v iných ako anglických jazykoch. Je dôležité zdôrazniť, že podľa dohody medzi Slovenskom a Českom poberatelia dôchodkov žijúci v ČR nemusia potvrdenie o žití podávať, od roku 2022 túto povinnosť nemajú.
Zabezpečenie potrebných potvrdení pomáha plynulému vyplácaniu dôchodkov a predchádza zbytočným komplikáciám pre poberateľov aj Sociálnu poisťovňu.