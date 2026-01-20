Slovensko dopredalo ďalšie dlhopisy, záujem investorov bol však nízky

Slovensko si požičalo ešte ďalšie finančné prostriedky. Ako ďalej informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), v pokračovaní tohtotýždňových aukcií štátnych bondov v nekonkurenčnej časti štát dopredal dlhopisy za 2,4 milióna eur. K dispozícii pritom investorom bola suma 107,8 milióna eur. Avšak záujem mali len o jednu zo štyroch emisií. V pondelok v konkurenčnej časti aukcií presiahol celkový dopyt 1,24 miliardy eur, pričom akceptovaný objem dosiahol 539 miliónov eur.
Slovensku podľa analytika Slovenskej sporiteľneMariána Kočiša výrazne pomáha členstvo v eurozóne, keď investori veria, že krajina zostane na ceste zodpovednej fiškálnej konsolidácie, čo sa odráža aj v poklese rizikovej prirážky na slovenských 10-ročných vládnych dlhopisoch voči nemeckým na približne 60 bázických bodov, teda na najnižšie úrovne od jari 2022.
Slovensko si požičalo stovky miliónov eur, dopyt po dlhopisoch bol vyše miliardový
K zlepšeniu prispel najmä rast výnosov nemeckých dlhopisov v dôsledku očakávanej expanzívnej fiškálnej politiky Berlína, zatiaľ čo slovenské výnosy zostávajú stabilné. Dôvera investorov v udržateľnosť slovenskej ekonomiky a verejných financií tak zatiaľ pretrváva, pričom Kočiš očakáva, že riziková prirážka sa v roku 2026 môže stabilizovať okolo 70 bázických bodov, dôležitú úlohu však bude zohrávať aj ďalší vývoj ratingu Slovenska.