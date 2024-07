Znižovanie úrokových sadzieb nie je podľa Kažimíra hotová vec, aj keď finančné trhy s tým už rátajú

Minulotýždňové rozhodnutie ponechať úrokové sadzby bez zmeny bolo rozvážne a obozretné. Vo svojom komentári to skonštatoval guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.

„Dvere pre ďalšie uvoľňovanie zostávajú otvorené, ak na to budú vytvorené podmienky. Finančné trhy dnes očakávajú, že do konca roka znížime úrokové sadzby ešte dvakrát. Nie je to úplne mimo misu, no nebral by som to ako hotovú vec,“ hovorí Kažímír.

Dôležitý krok

Rozhodnutie ponechať sadzby nezmenené ide podľa neho ruka v ruke s potvrdzujúcim sa postupným poklesom inflácie a stabilného ekonomického oživenia.

„Júnové zníženie bolo dôležitým krokom. Odzrkadľuje našu rastúcu dôveru v pokračovanie poklesu inflácie z rekordných úrovní. Uvedomujem si, že cesta k cieľu bude hrboľatá. Vývoj inflácie v sektore služieb je ukážkovým príkladom toho, aká veľmi tvrdohlavá dokáže byť inflácia,“ pokračoval Kažimír.

Ostražitosť je kľúčová

Je potrebné podľa jeho slov dbať na ostražitosť. Stále totiž existuje nezanedbateľné riziko opätovného vzniku inflačných tlakov. Či už domácich vplyvov, alebo vývoja vo svete.

„Je kľúčové, aby sme zostali opatrní, aby sme krotili prehnané a nemiestne očakávania a vyhli sa unáhleným rozhodnutiam,“ uvádza Kažimír. Ekonomická situácia v eurozóne zostáva podľa neho krehká a riziká sú naklonené mierne smerom k pomalšiemu rastu.

Súčasné nastavenie menovej politiky

Je potrebné si podľa Kažimíra počkať na septembrové údaje z ekonomiky, ktoré v kombinácii s aktualizovanou prognózou pripravia pôdu pre potrebné rozhodnutie, nech už bude akékoľvek. Súčasné nastavenie menovej politiky je pri pohľade na dostupné informácie podľa jeho názoru adekvátne.

„Sme slobodní a máme rozviazané ruky urobiť potrebné rozhodnutia, ak to bude potrebné. Budeme aj naďalej ostražití a flexibilní. Pripravení konať. Trpezlivosť a dôkladná analýza sú našimi najlepšími sprievodcami. Vždy budú,“ uzavrel Kažimír.