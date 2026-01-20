Milióny na vývoj a úspora na daniach. Kto najviac ťažil zo superodpočtu?

Údaje za superodpočet na výskum a vývoj za rok 2024 potvrdili prvé predpokladané maximá. A to aj napriek tomu, že sadzba pre jeho uplatnenie ostala znížená na úroveň 100 %, pokým napríklad v rokoch 2020 až 2021 dosahovala 200 %. Za zdaňovacie obdobie 2024 je 322superodpočtov s hodnotou vyššou ako 100-tisíc eur.
Ide o rekordný medziročný nárast v počte týchto hodnotovo významných superodpočtov z predchádzajúceho roka a ide aj o nový rekord v ich podiele na celkovom počte uplatnených superodpočtov, ktorý držal rok 2021 s dvojnásobnou sadzbou. Vtedy 281 subjektov, čo predstavovalo takmer 55,5 %, presiahlo 100-tisíc eur, teraz je ich podiel na celkovom počte viac ako 60 %.
33 ďalších subjektov
Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau nový zoznam zverejnených superodpočtov za rok 2024 priniesol ďalších 33 subjektov, čím sa ich počet zvýšil na 533. Spoločne čerpali už takmer 247 miliónov eur. Na daniach z príjmov tak ušetrili necelých 52 miliónov eur.
Superodpočet na výskum a vývoj láka rekordný počet firiem, Slovnaft je opäť na vrchole
Doposiaľ finančná správa zverejnila tri zoznamy superodpočtov za rok 2024. Aktuálny decembrový zoznam obsahuje superodpočty uplatnené v daňových priznaniach podaných v treťom kvartáli roka 2025. „Významné subjekty očakávame aj vo štvrtom zozname„, hovorí analytička spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau Jana Šnircová.
Nováčikovia v zozname
Nováčikov je v najaktuálnejšom zozname šesť. Z oblasti cestovného ruchu je to predajca leteniek pelicantravel.com. Z oblasti gastronómie je to Medusa Restaurants, ktorá podľa informácií na svojej webstránke do rozvojových projektov investovala v roku 2024 7,1 milióna eur, čo znamenalo medziročný nárast o 73 %.
Väčšina jej investícií sa týkala dvoch nových prevádzok v Dubaji, ale cieľom projektov, za ktoré si uplatnila superodpočet vo výške takmer 550-tisíc eur, bol vývoj receptúr jedál a nápojov, ako aj informačných systémov na podporu riadenia výrobno-odbytových procesov a vlastného QR systému pre automatizáciu procesu objednávok.
Zaujímavé nefinančné subjekty
V doterajších zoznamoch superodpočtov za rok 2024 sa nachádza 47 s hodnotou vyššou ako milión eur. V treťom zozname pribudli 4 miliónové superodpočty. Po VÚB so superodpočtom takmer 3,4 milióna eur na najvyššej priečke nasleduje trojica zaujímavých nefinančných subjektov.
Superodpočet na výskum a vývoj využilo rekordných 541 firiem, na dani z príjmov ušetrili vyše 50 miliónov eur
Vyše dva milióny eur si uplatnila technologická spoločnosť Sygic, ktorá vyvíja navigačný softvér pre viac ako 200 miliónov používateľov na celom svete a ponúka navigačné riešenia aj pre komerčnú a verejnú sféru.
Spoločnosť je čerpateľom superodpočtu už od roku 2016, s výnimkou rokov 2021 a 2022, pričom si novú sumu superodpočtu pripojila k už uplatneným 6 miliónom eur v predchádzajúcich rokoch. Realizuje projekty výskumu a vývoja najmä v oblasti inteligentnej mobility, navigačných algoritmov, dátovej analytiky a umelej inteligencie.
Spoločnosť Protherm Production
Spoločnosť Protherm Production, výrobca vykurovacej techniky patriaci do koncernu Vaillant Group, ktorá si superodpočet uplatňuje každoročne už od roku 2017, pripojila k doteraz čerpanému objemu 6,2 milióna eur, v daňovom priznaní za rok 2024 ďalších vyše 1,8 milióna eur. Pritom podľa výročnej správy v roku 2024 vynaložila na výskum a vývoj 7 miliónov eur.
Súčasťou firmy na Slovensku je totiž najmodernejšie vývojové centrum pre strednú a východnú Európu so zameraním na vývoj hydraulických modulov do plynových a elektrických kotlov, ktoré zamestnáva 63 zamestnancov. Jeho súčasťou je aj rozšírená prototypová dielňa a moderné testovacie centrum.
Rebríček uzatvára spoločnosť Innovatrics
Rebríček miliónových superodpočtov v treťom zozname uzatvára slovenská technologická spoločnosť Innovatrics, ktorej softvér na rozpoznávanie odtlačkov prstov a tváre dnes využívajú klienti vo viac ako 80 krajinách sveta. Superodpočet využíva od roku 2021 každoročne a k necelým 3 miliónom eur pridala v roku 2024 ďalších viac ako 1,25 milióna eur na tri projekty viažuce sa k rozvoju jej hlavného biznisu.
Superodpočet prelomil rekordy, stúpol počet firiem aj ušetrené milióny
V top desiatke po treťom zverejnenom zozname nenastali žiadne zmeny, lebo sú v ňom iba superodpočty v hodnote viac ako 4 milióny eur. Naďalej vedie s takmer 22,9 miliónmi eurSlovnaft.