Milióny na vývoj a úspora na daniach. Kto najviac ťažil zo superodpočtu?

Nový zoznam zverejnených superodpočtov za rok 2024 priniesol ďalších 33 subjektov, čím sa ich počet zvýšil na 533.
Lucia Kvasnicová
Redaktorka ekonomickej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Kalkulačka, peniaze
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Údaje za superodpočet na výskum a vývoj za rok 2024 potvrdili prvé predpokladané maximá. A to aj napriek tomu, že sadzba pre jeho uplatnenie ostala znížená na úroveň 100 %, pokým napríklad v rokoch 2020 až 2021 dosahovala 200 %. Za zdaňovacie obdobie 2024 je 322superodpočtov s hodnotou vyššou ako 100-tisíc eur.

Ide o rekordný medziročný nárast v počte týchto hodnotovo významných superodpočtov z predchádzajúceho roka a ide aj o nový rekord v ich podiele na celkovom počte uplatnených superodpočtov, ktorý držal rok 2021 s dvojnásobnou sadzbou. Vtedy 281 subjektov, čo predstavovalo takmer 55,5 %, presiahlo 100-tisíc eur, teraz je ich podiel na celkovom počte viac ako 60 %.

33 ďalších subjektov

Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau nový zoznam zverejnených superodpočtov za rok 2024 priniesol ďalších 33 subjektov, čím sa ich počet zvýšil na 533. Spoločne čerpali už takmer 247 miliónov eur. Na daniach z príjmov tak ušetrili necelých 52 miliónov eur.

Doposiaľ finančná správa zverejnila tri zoznamy superodpočtov za rok 2024. Aktuálny decembrový zoznam obsahuje superodpočty uplatnené v daňových priznaniach podaných v treťom kvartáli roka 2025. „Významné subjekty očakávame aj vo štvrtom zozname„, hovorí analytička spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau Jana Šnircová.

Nováčikovia v zozname

Nováčikov je v najaktuálnejšom zozname šesť. Z oblasti cestovného ruchu je to predajca leteniek pelicantravel.com. Z oblasti gastronómie je to Medusa Restaurants, ktorá podľa informácií na svojej webstránke do rozvojových projektov investovala v roku 2024 7,1 milióna eur, čo znamenalo medziročný nárast o 73 %.

Väčšina jej investícií sa týkala dvoch nových prevádzok v Dubaji, ale cieľom projektov, za ktoré si uplatnila superodpočet vo výške takmer 550-tisíc eur, bol vývoj receptúr jedál a nápojov, ako aj informačných systémov na podporu riadenia výrobno-odbytových procesov a vlastného QR systému pre automatizáciu procesu objednávok.

Zaujímavé nefinančné subjekty

V doterajších zoznamoch superodpočtov za rok 2024 sa nachádza 47 s hodnotou vyššou ako milión eur. V treťom zozname pribudli 4 miliónové superodpočty. Po VÚB so superodpočtom takmer 3,4 milióna eur na najvyššej priečke nasleduje trojica zaujímavých nefinančných subjektov.

Vyše dva milióny eur si uplatnila technologická spoločnosť Sygic, ktorá vyvíja navigačný softvér pre viac ako 200 miliónov používateľov na celom svete a ponúka navigačné riešenia aj pre komerčnú a verejnú sféru.

Spoločnosť je čerpateľom superodpočtu už od roku 2016, s výnimkou rokov 2021 a 2022, pričom si novú sumu superodpočtu pripojila k už uplatneným 6 miliónom eur v predchádzajúcich rokoch. Realizuje projekty výskumu a vývoja najmä v oblasti inteligentnej mobility, navigačných algoritmov, dátovej analytiky a umelej inteligencie.

Spoločnosť Protherm Production

Spoločnosť Protherm Production, výrobca vykurovacej techniky patriaci do koncernu Vaillant Group, ktorá si superodpočet uplatňuje každoročne už od roku 2017, pripojila k doteraz čerpanému objemu 6,2 milióna eur, v daňovom priznaní za rok 2024 ďalších vyše 1,8 milióna eur. Pritom podľa výročnej správy v roku 2024 vynaložila na výskum a vývoj 7 miliónov eur.

Súčasťou firmy na Slovensku je totiž najmodernejšie vývojové centrum pre strednú a východnú Európu so zameraním na vývoj hydraulických modulov do plynových a elektrických kotlov, ktoré zamestnáva 63 zamestnancov. Jeho súčasťou je aj rozšírená prototypová dielňa a moderné testovacie centrum.

Rebríček uzatvára spoločnosť Innovatrics

Rebríček miliónových superodpočtov v treťom zozname uzatvára slovenská technologická spoločnosť Innovatrics, ktorej softvér na rozpoznávanie odtlačkov prstov a tváre dnes využívajú klienti vo viac ako 80 krajinách sveta. Superodpočet využíva od roku 2021 každoročne a k necelým 3 miliónom eur pridala v roku 2024 ďalších viac ako 1,25 milióna eur na tri projekty viažuce sa k rozvoju jej hlavného biznisu.

V top desiatke po treťom zverejnenom zozname nenastali žiadne zmeny, lebo sú v ňom iba superodpočty v hodnote viac ako 4 milióny eur. Naďalej vedie s takmer 22,9 miliónmi eurSlovnaft.

