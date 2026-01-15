Investovanie ako predsavzatie. Prečo sa Slovákom rozpadá už vo februári?

Začiatok roka tradične prináša nové predsavzatia – zdravší život, viac pohybu, lepšiu rovnováhu medzi prácou a súkromím. Medzi nimi sa čoraz častejšie objavuje aj cieľ začať investovať. Realita však ukazuje, že pre mnohých zostáva len na úrovni dobrého úmyslu. Dôvodom nie je len nedostatok peňazí, ale najmä slabé finančné návyky, nízka istota a obavy z rizika.
Hoci investovanie dnes už nie je výsadou finančných elít a vďaka digitálnym platformám je dostupné širokej verejnosti, Slováci v ňom stále výrazne zaostávajú. Podľa dát Eurostatu tvoria hotovosť a bankové vklady až 45 % finančných aktív slovenských domácností, pričom investície do akcií, dlhopisov či fondov dlhodobo stagnujú na úrovni okolo 25 %. V prostredí inflácie to znamená postupnú stratu kúpnej sily.
Finančná neistota ako každodenná realita
Ako hovorí analytička Wood & Company Eva Sadovská, subjektívna spokojnosť Slovákov s ich finančnou situáciou patrí medzi najnižšie v Európskej únii. Z dát Eurostatu totiž podľa jej slov vyplýva, že Slováci spokojnosť hodnotia priemerne známkou 5,8 z 10, kým priemer EÚ dosahuje 6,6.
Výraznejšie nespokojné sú ženy, mladí ľudia a seniori, pričom platí aj jasná súvislosť so vzdelaním. Čím vyššie, tým vyššia finančná spokojnosť.
Rok 2026 pritom podľa Sadovskej prinesie viacero faktorov, ktoré môžu napätie v domácich rozpočtoch ešte zvýšiť. Očakáva sa pomalší ekonomický rast, mierny nárast nezamestnanosti, tlak na ceny energií a pokračujúca konsolidácia verejných financií.
Práve v takomto prostredí sa ukazuje, aké dôležité je mať financie pod kontrolou a nespoliehať sa len na výšku mzdy.
Bez rezervy sa investovať nedá
Jednou z najväčších bariér investovania na Slovensku je absencia finančnej rezervy. Štúdia realizovaná spoločnosťou Dynata pre Revolut ukázala, že až 34 % Slovákov neinvestuje práve preto, že nemá dostatočné úspory. Ďalší sa obávajú straty peňazí alebo nevedia, ako začať.
Finančná rezerva pritom nie je luxus, ale základná ochrana. Eurostat uvádza, že 28 % Slovákov nedokáže pokryť nečakaný výdavok. Odborníci sa zhodujú, že domácnosť by mala mať k dispozícii rezervu vo výške troch až šiestich mesačných výdavkov, uloženú v likvidnej forme. Až na tomto základe má investovanie zmysel. Inak hrozí, že človek bude nútený siahať na investície v nesprávnom čase.
Strach, ktorý brzdí viac než nízky príjem
Za neochotou investovať často nestojí len ekonomická realita, ale aj psychológia. Slováci majú nízku investičnú gramotnosť, čo potvrdzuje aj Index investičnej gramotnosti, ktorý v roku 2024 dosiahol hodnotu 94,4, teda najnižšiu za posledné štyri roky. Problémy robí pochopenie percent, zloženého úročenia aj samotného rizika.
Práve snaha vyhnúť sa riziku však paradoxne vedie k istým stratám. Ako pripomínajú odborníci, peniaze ponechané na účtoch infláciu dlhodobo neporazia.
„Najväčšou chybou začínajúcich investorov je čakanie na ideálny moment. Čas strávený na trhu je dôležitejší než načasovanie vstupu,“ upozorňuje analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík.
Podľa neho je kľúčom disciplína a dlhodobosť, nie dokonalé načasovanie.
Diverzifikácia ako základný návyk
V prostredí globálnej neistoty rastie význam diverzifikácie. „Dôraz na rozloženie investícií je dnes dôležitejší než kedykoľvek predtým. Minulý rok ukázal, že rozptýlenie medzi viacero trhov výrazne znižuje riziko,“ hovorí ekonóm Finaxu Patrik Kindl.
Pre bežných investorov sú podľa neho najvhodnejším nástrojom ETF fondy, ktoré umožňujú investovať globálne aj s malými sumami.
Riziká v podobe tzv. čiernych labutí z trhu nezmiznú, no pravidelné investovanie a dlhodobý horizont pomáhajú výkyvy zvládať bez paniky. Práve emócie – strach a chamtivosť – sú podľa odborníkov najväčšími nepriateľmi finančných rozhodnutí.
Technológie pomáhajú, návyky rozhodujú
Moderné investičné a bankové platformy dnes zohrávajú čoraz väčšiu úlohu pri budovaní finančných návykov. Automatizované investovanie, prehľadné aplikácie a jednoduchý prístup k trhom pomáhajú prekonávať bariéry vstupu. Podľa prieskumu Revolutu by takmer pätine Slovákov pomohla lepšia finančná aplikácia na sledovanie výdavkov, sporenie a investovanie.
„Vidíme, že investičné prostredie na Slovensku dospieva. Ľudia začínajú investovať skôr a pravidelnejšie. Kľúčové však bude finančné sebavedomie a vzdelávanie,“ uvádza Rolandas Juteika, Head of Wealth and Trading pre EEA v Revolute.
Práve kombinácia technológií, disciplíny a základného porozumenia financiám môže podľa neho rozhodnúť o tom, či sa investovanie stane dlhodobým návykom alebo len ďalším zabudnutým predsavzatím.
Investovanie nie je o šťastí, ale o systéme
Spoločným menovateľom odporúčaní odborníkov je dôraz na systémový prístup. Mať prehľad v rozpočte, vytvárať rezervu, investovať pravidelne a priebežne sa vzdelávať. A zároveň nebáť sa požiadať o radu. Ako ukazujú dáta, viac než 90 % skúsených investorov sa pri rozhodovaní opiera o odporúčania odborníkov.
Finančný úspech totiž zriedka prichádza náhodou. Je výsledkom dlhodobej disciplíny a malých krokov, ktoré sa v čase násobia. A práve rok 2026 môže byť pre mnohých momentom, keď sa investovanie prestane brať ako riskantný experiment a začne fungovať ako prirodzená súčasť osobných financií.