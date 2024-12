Firmy na Slovensku čoraz viac siahajú po faktoringu, majú rýchlejší prístup k hotovosti

Slovenské podniky čelia výzvam, ktoré prináša dvojciferná inflácia, rast prevádzkových nákladov a vysoké úrokové sadzby.

Ako uvádza analytik rizík spoločnosti Bibby Financial Services Ondřej Makeš, tieto faktory napínajú rozpočty firiem na doraz a vedú k rastu počtu oneskorených platieb od odberateľov.

Sú menej nákladné

„Mesiace trvajúce čakanie na peniaze a zasielanie upomienok môže vyústiť až do exekučného konania, čo znamená, že podniky sa zaplatenia svojich pohľadávok dočkajú až po rokoch,“ uvádza Makeš.

Na úľavu od finančného tlaku sa firmy stále viac obracajú na faktoringové služby, ktoré im poskytujú rýchly prístup k hotovosti a sú menej nákladné ako súdne vymáhanie pohľadávok.

Rýchla finančná stabilita

Ako poznameval predseda Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry (FCI) Fausto Galmarini, celkový obrat faktoringových spoločností v Európskej únii v roku 2023 dosiahol 2,443 bilióna eur, čo predstavuje nárast o 2 percentá.

Faktoring poskytuje rýchlu finančnú stabilitu, znižuje aj riziko vlastnej platobnej neschopnosti firiem a pomáha udržiavať dobré vzťahy s obchodnými partnermi.

Navyše, podniky, ktoré využívajú faktoring, sú atraktívnejšie pre investorov, čo je v čase spomaľujúceho sa investičného apetítu významná výhoda. Avšak Makeš upozorňuje, že faktoring nie je univerzálnym riešením pre každého.