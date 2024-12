Zamestnávatelia varujú pred dôsledkami nových opatrení na slovenskú ekonomiku, obávajú sa zhoršenia konkurencieschopnosti

Slovenskí zamestnávatelia upozorňujú na značné výzvy, ktoré prinesie budúci rok. Tie podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) môžu ohroziť hospodársky rast krajiny.

Konsolidačný balíček spolu s ďalšími opatreniami, ako je nová daň z finančných transakcií, vytvárajú tlak na firmy všetkých veľkostí. Transakčná daň, ktorá zvýši náklady na každodenné finančné operácie, by podľa zamestnávateľov mohla viesť k presunu nákladov na zákazníkov, čo by mohlo ovplyvniť spotrebiteľské správanie a obmedziť spotrebu.

Upozorňujú, že takáto daňová politika by mohla zhoršiť konkurencieschopnosť, zvýšiť ceny tovarov a služieb a obmedziť schopnosť firiem investovať do inovácií. „Existuje reálna hrozba, že firmy presunú svoju činnosť do krajín s priaznivejším podnikateľským prostredím,“ uvádzajú zamestnávatelia.

AZZZ SR tiež poukazuje na pretrvávajúci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, najmä v zdravotníctve, školstve, IT a technických profesiách. Navrhujú zjednodušiť vstup zahraničných pracovníkov a znížiť byrokraciu ako riešenie na podporu konkurencieschopnosti Slovenska.