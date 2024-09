Aké budú ceny elektriny na budúci rok? Aj po zohľadnení nižšej DPH si zrejme priplatíme

Trhové ceny elektriny a zemného plynu sa príliš nemenili. Ceny elektriny sú stále pod magickou hranicou 100 eur za megawatthodinu. Trhové ceny plynu sa držia hlbšie pod 40 eur za megawatthodinu.

Ako vyplýva z údajov zverejnených pražskou burzou PXE, elektrina s dodávkou na Slovensko v budúcom roku sa v piatok predávala za 94 eur za megawatthodinu.

Začiatkom minulého týždňa bola cena na úrovni 93 eur za megawatthodinu. V polovici augusta bola cena na úrovni 107 eur za megawatthodinu. Začiatkom tohto roka boli trhové ceny elektriny na úrovni 100 eur za megawatthodinu.

Pokles cien emisných povoleniek

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, vývoj cien do veľkej miery ovplyvnil pokles cien emisných povoleniek, ktoré sa obchodujú na najnižších úrovniach za posledný polrok.

„Kombinácia poklesov cien plynu, emisných povoleniek aj výpadok v dopyte, ktorý bol ovplyvnený nepriaznivým počasím najmä v centrálnej časti Európy, tlačil na pokles cien elektrickej energie na väčšine trhov,“ dodal Boháček.

Ceny elektriny na belgickom, britskom, holandskom, francúzskom, nemeckom, talianskom, severskom, portugalskom a španielskom trhu v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesli. Holandský trh zaznamenal najmenší percentuálny pokles ceny o 16 %, zatiaľ čo francúzsky trh zaznamenal najväčší percentuálny pokles o 38 %.

Vývoj cien by mal pokračovať v poklesoch

Záporné ceny v rozsahu aspoň 1 hodiny denne, reportovali okrem Talianska a Portugalska, všetky európske energetické okruhy.

„Očakávame, že vývoj cien v ďalších týždňoch by mal do istej miery pokračovať v poklesoch, otázkou je vývoj dopytu, kde sú ekonomické indície zmiešané. Na strane ponuky by sa situácia v produkcii solárnej a veternej energie meniť nemala. Posledný pokles cien je pozitívny pre určovanie benchmarku koncových cien aj pre spotrebiteľov, avšak vyšším cenám sa v budúcom roku pravdepodobne nevyhneme, ani po zohľadnení nižšej DPH,“ konštatoval Boháček.

Trhové ceny zemného plynu sa taktiež výrazne nemenili

Trhové ceny zemného plynu počas minulého týždňa sa taktiež výrazne nemenili. Na trhu TTF (virtuálny obchodný uzol Title Transfer Facility v Holandsku) stál koncom týždňa plyn s dodávkou na budúci rok 34 eur za megawatthodinu.

Začiatkom augusta bola cena na úrovni 41 eur za megawatthodinu. Začiatkom tohto roka boli trhové ceny plynu na úrovni 32 eur za megawatthodinu.

Na konci augusta roka 2022 hodnota plynu na trhu TTF dosahovala rekordné úrovne zhruba 313 eur za megawatthodinu. Elektrina dosiahla rekord na pražskej burze 26. augusta 2022, keď sa jej cena vyšplhala na 1 001 eur za megawatthodinu.