Studená voda a žiadne kúrenie. Podnestersko už týždeň bojuje s energetickou krízou - VIDEO

Obyvatelia moldavského regiónu Podnestersko čelia mrazivému začiatku roku 2025. Po tom, čo Rusko zastavilo dodávky plynu do tejto separatistickej republiky, nemajú kúrenie ani teplú vodu. A aby toho nebolo náhodou málo, čelia tiež rozsiahlemu nedostatku elektriny.

Úrady v Podnestersku, ktoré bolo desaťročia zvyknuté na prakticky bezplatné energie z Ruska, boli nútené zatvoriť tamojšie továrne a školy. Obyvateľom odporučili, aby zbierali palivové drevo a kúrili v peciach.

„Vo vnútri máme 16 stupňov Celzia. Máme na sebe množstvo vrstiev oblečenia. Snažíme sa piť teplý čaj a teplú vodu. A byť doma pod prikrývkou,“ povedala v telefonickom rozhovore pre agentúru AFP 58-ročná učiteľka Svetlana Gazul. Tá žije v Grigoriopole, asi 10-tisícovom meste na brehu rieky Dnester, ktorá oddeľuje prevažne rusky hovoriace územie Podnesterska od zvyšku Moldavska.

V súčasnosti majú niektorí obyvatelia dostatok plynu do kachlí, ale nie na ústredné kúrenie alebo teplú vodu. Úrady tvrdia, že tieto zásoby na varenie vystačia nanajvýš mesiac.

Transnistria is freezing.

Central heating and hot water supply were turned off in by Russia occupied Transnistria today due to the cessation of Russian gas supply, through Ukraine.

A press release from Tisteploenergo conveys that the measure to stop the supply of heating agent… pic.twitter.com/dvfNpkpAE6

— Yasmina (@yasminalombaert) January 1, 2025