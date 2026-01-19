Remišová vyzýva ministra zdravotníctva Šaška na odstúpenie z funkcie, vyčíta mu predražené tendre

Veronika Remišová tiež odsúdila snahu vlády zrušiť Úrad na ochranu oznamovateľov. Ten priznal status ochrany aj zamestnancom ministerstva, ktorí pre tendre podali trestné oznámenie.
Zľava: Minister zdravotníctva Kamil Šaško a poslankyňa NR SR Veronika Remišová. Foto: archívne, SITA/Ministerstvo zdravotníctva, Diana Černáková, koláž SITA Webnoviny
Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republikyVeronika Remišová (Za ľudí) kritizovala predražené verejné obstarávania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) a vyzvala ministra uvedeného rezortu Kamila Šaška (Hlas-SD) na odstúpenie z funkcie a na odobratie daného ministerstva predmetnej politickej strane.

Odsúdila tiež snahu vlády zrušiť Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO). V pondelok o tom informovala Alexandra König z tlačového oddelenia strany Za ľudí.

Remišová uviedla, že podľa medializovaných informácií MZ SR uskutočnilo najmenej 15 predražených verejných obstarávaní v hodnote desiatok až stoviek tisíc eur.

„Zamestnanci ministerstva zdravotníctva podali trestné oznámenie na vedenie ministerstva pre predražené a netransparentné tendre a zamestnancom bol priznaný status ochrany pod Úradom na ochranu oznamovateľov,“ dodala s tým, že na základe jej slov sú predražené verejné obstarávania daného rezortu jedným z motívov súčasnej vlády na zrušenie ÚOO.

SITA požiadala o reakciu MZ SR aj Hlas-SD.

