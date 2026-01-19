Francúzsko a Kanada dali zatiaľ Trumpovej „Rade mieru“ košom. Za členstvo platiť nebudeme, odkazuje Ottawa

Iniciatíva podľa Paríža vyvoláva „zásadné otázky, najmä pokiaľ ide o rešpektovanie princípov a štruktúry Organizácie Spojených národov (OSN), ktoré nemožno spochybniť“.
Carney Davos
Kanadský premiér Mark Carney pôvodne s účasťou v Trumpovej mierovej rade súhlasil. Foto: Ilustračné, Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP
Francúzsko neplánuje kladne odpovedať na pozvanie amerického prezidentaDonalda Trumpa, aby sa stalo súčasťou tzv. Rady mieru, uviedol v pondelok zdroj blízky prezidentoviEmmanuelovi Macronovi.

Iniciatíva podľa neho vyvoláva „zásadné otázky, najmä pokiaľ ide o rešpektovanie princípov a štruktúry Organizácie Spojených národov (OSN), ktoré nemožno spochybniť“. Francúzsko je stálym členom Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN).

Paríž odmieta svojvôľu a mocenskú politiku

Francúzske ministerstvo zahraničných vecí v samostatnom vyhlásení zopakovalo pevný záväzok Paríža voči OSN, ktorú označilo za „kľúčový prvok efektívneho multilateralizmu, kde medzinárodné právo, rovnosť suverénnych štátov a mierové riešenie sporov majú prednosť pred svojvôľou, mocenskou politikou a vojnou“.

Radu mieru Trump pôvodne vytvoril ako medzinárodný orgán, ktorý mal dohliadať na povojnovú obnovu palestínskych území v Pásme Gazy zdevastovaných izraelskými náletmi a bombardovaním. V nedeľu do nej pozval viacero svetových lídrov vrátane kanadského premiéraMarka Carneyho.

Konkurencia BR OSN

Prezident USA však svoju víziu pôsobnosti „Rady mieru“ rozšíril aj mimo Gazy a chce z nej vytvoriť konkurenčný orgán BR OSN. Za členstvo v nej požaduje od jednotlivých krajín poplatok vo výške 1 miliardy dolárov v hotovosti počas prvého roku členstva.

Kanada medzitým oznámila, že za miesto v Trumpovej rade platiť nebude, aj keď Carney v nedeľu pôvodne naznačil, že pozvanie prijme. „Kanada nebude platiť za miesto v rade a v tejto chvíli to od nej ani nikto nežiada,“ uviedol zdroj z prostredia kanadskej vlády.

