Od dedinského plesu k Let's Dance: Ako Dominika Rošková prosila sponzorov a ako sa vrátila sa k tancu - ROZHOVOR

Dominika Rošková patrí medzi najvýraznejšie osobnosti súčasného spoločenského tanca na Slovensku. Je známa nielen svojou technickou precíznosťou, ale aj výnimočnou schopnosťou preniesť emóciu do pohybu. Jej kariéra je spojením vrcholového športového výkonu a výrazného umeleckého cítenia.
„Tancujem už tridsať rokov a je to aj o tom, kde som sa narodila. Som z dediny Lovčica – Trubín pri Žiari nad Hronom,“ spomína tanečná hviezda Dominika Rošková na svoje začiatky na parkete.
Tanec ju podľa jej slov zaujal ako päťročnú na dedinskom plese a následne začala tancovať. „Vlastne sa ani nedalo nič iné robiť – chodiť do školy a tancovať, ale mňa to extrémne bavilo od začiatku. Tanec bol pre mňa bol pre mňa zábavou, hobby aj socializáciou. Ako šport som ho veľmi dlho nevnímala,“ dodáva.
Napriek výraznému matematickému a analytickému talentu, nakoniec uprednostnila dovtedy potlačenú kreatívnu stránku svojej mysle a upísala sa tancu.
Po mnohých súťažných úspechoch a tituloch na domácej aj svetovej tanečnej scéne, prišiel v roku 2017 nový zlom v jej kariére vstup do televíznej tanečnej šou Let’s Dance.
Svet televízie jej otvoril úplne nové obzory. „Televízna kariéra mi odkryla ešte viac možností tanečnej tvorby ako iba súťažné tancovanie,“ vysvetľuje.
Práca pred kamerami si však vyžadovala zmenu myslenia – od technickej precíznosti k schopnosti zaujať bežného diváka a odovzdať emóciu cez objektív. Dominika zdôrazňuje, že technika je len prostriedkom: „Technika nám má dávať krídla prejaviť to, čo chceme tým tancom alebo tým umením povedať.“
Napriek úspechu musela Dominika dlho bojovať s pocitom, že byť „len tanečnicou“ má v spoločnosti nízky status. Vďaka popularite tanečných šou sa však toto vnímanie mení a dnes sa cíti ako ambasádorka tohto umenia. Do budúcna plánuje svoje skúsenosti odovzdávať ďalej vo vlastnej tanečnej škole a túži po cestách za koreňmi tanca na Kubu či do Španielska.
Budúcim tanečníkom odkazuje jediné: „Nevzdávajte sa. Keď cítite, že vo vnútri je nejaký plamienok, nikto vás nemôže zastaviť.“
V rozhovore Fish & Chips s Dominikou Roškovou sa dozviete aj to:
- čo bol zlomový moment, kedy sa rozhodla pre kariéru tanečnice
- prečo je tancovanie finančne náročný šport a ako Dominika zháňala sponzorov
- kedy je lepšie partnerstvo na parkete rovno „uťať“
- aká bola cesta z majstrovských tanečných parketov do televíznej tanečnej šou
- prečo je pre výkon v Let’s Dance dôležité živé publikum
- či môže tanec fungovať ako terapia v osobnom živote