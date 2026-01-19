Bizarný príbeh. Hokejista si vzal náhradnú matku, ktorá sa o neho starala, keď prišiel do zámoria

Hokejový svätý grál vybojoval s Tampou Bay Lightning v roku 2004, o päť rokov neskôr sa radoval aj s Pittsburghom Penguins.
Bývalý hokejista Ruslan Fedotenko má aktuálne 47 rokov. Keď bol ešte v tínedžerskom veku, šiel skúsiť šťastie do zámoria ako mnoho mladíkov v jeho veku.

Dostal sa do náhradnej rodiny, ktorá sa o neho mala starať. Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára aj zrejme vďaka výborným vzťahom vyrástol v skvelého hokejistu.

Hokejový svätý grál vybojoval s Tampou Bay Lightning v roku 2004, o päť rokov neskôr sa radoval aj s Pittsburghom Penguins.

Rodák z Kyjeva sa zo Stanleyho pohárov a kariérnych úspechov tešil s manželkou Debbie. Nebolo by na tom nič prekvapivé, keby to nebola jeho náhradná matka z rodiny, do ktorej prišiel.

Je od neho staršia, je už šesťdesiatnička. Nevedno, ako sa rozviedla s bývalým manželom a aké (možno aj napäté) vzťahy pre túto situácii medzi nimi vznikli. Okrem toho má tri deti, ktoré vyrastali po Fedotenkovom boku.

Útočník sa s Debbie spoznal v roku 1998, keď talentovaný hokejista hrával v Iowe za tím Sioux City Musketeers. Aktuálne spolu žijú na Floride, konkrétne v Tampe – teda meste, v ktorom získal Fedotenko titul v NHL.

Obaja spoločne prišli na Ukrajinu, kde si útočník zahral napríklad za klub Sokol Kyjev. Nevynechal ani KHL a tím Donbass Doneck.

