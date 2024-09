Slovensko by malo podľa Šramka hľadať nové príležitosti a investovať do jadrovej energetiky (video)

Slovensko má viacero možností na zlepšenie svojej konkurencieschopnosti v Európe. Uviedol to v relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk bývalý guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) a bývalý predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko.

Hľadanie príležitostí mimo Európy

Kľúčová je podľa neho konštruktívna účasť na diskusiách na úrovni Európskej únie a hľadanie nových príležitostí mimo Európy.

„Určite by sme mali konštruktívne prispieť do diskusií na úrovni Európskej únie. Keď vidíme pozitíva, podporíme ich, a ak máme iný názor, prezentujeme ho bez toho, aby sme to spájali s inými otázkami,“ uviedol Šramko.

Priority v domácej ekonomike

Podotkol, že niektoré krajiny majú tendenciu reagovať na kritiku tým, že sami začnú kritizovať ostatných, čo nie je konštruktívne. Okrem toho by Slovensko malo hľadať nové príležitosti mimo Európskej únie.

„Naša politika by sa mala zamerať na krajiny ako India, Filipíny a africké krajiny, ktoré sú otvorené spolupráci. Identifikovať firmy a produkty, ktoré majú potenciál presadiť sa na týchto trhoch, by malo byť priorita našej vlády,“ hovorí Šramko.

Šramko tiež zdôraznil potrebu strategického nastavenia priorít v domácej ekonomike. „Podporujem iniciatívu pre nový jadrový zdroj. Jadrová energetika je mimoriadne dôležitá, ale to je komplexný problém. Potrebujeme viac odborníkov a kvalitné vzdelávanie v tejto oblasti,“ vyhlásil Šramko. Podotkol, že študuje len niekoľko študentov jadrovú energetiku, čo nie je postačujúce pre plnenie ambícií Slovenska stať sa lídrom v tejto oblasti.

„Identifikovať, kde chceme byť silní a vytvoriť komplexné podmienky pre naplnenie týchto predpokladov, by malo byť teraz pre slovenskú vládu dôležité,“ uzavrel Šramko.