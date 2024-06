Postaviť si vlastnú elektráreň už nestačí, vývoj ponúka ďalšie zelené riešenia pre dosiahnutie energetickej nezávislosti

Energetická kríza, kedy ceny elektriny či plynu na trhoch vystrelili do rekordných výšok, ukázala aj Slovákom jasný smer. Zabezpečiť si vlastné malé zdroje energií, vďaka ktorým bude každá domácnosť viac menej energeticky nezávislá. Vďaka ktorým si budú vedieť domácnosti zabezpečiť energie potrebné pre svoj chod za prijateľné ceny. Fotovoltické a solárne panely tak rastú na slovenských domoch ako huby po daždi.

V ostatných rokoch zaznamenali energetické firmy boom v inštalovaní malých zelených zdrojov. Nestíhajú uspokojovať dopyt zo strany domácností. Pomohla k tomu aj štátna dotácia, vďaka ktorej sa slovenské domácnosti dostanú k cenovo dostupnejšiemu zelenému zdroju. Domácnosti majú obrovský záujem o dotácie na kúpu a inštaláciu malých OZE. Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá pre nich pripravila projekt Zelená domácnostiam, mala neraz problémy s rozdeľovaním dotácií, ktoré sa minuli aj za niekoľko minút. V súčasnosti mešká preplácanie poukážok na zariadenia vyrábajúce energie pomocou obnoviteľných zdrojov, keďže SIEA stále nastavuje celý systém pokračovania projektu Zelená domácnostiam tak, aby bol jednoduchý a spravodlivý. V každom prípade, vďaka desiatkam miliónov eur z európskych prostriedkov už vyrástli na Slovensku tisíce nových slnečných elektrární či iných zelených zdrojov.

Po nainštalovaní zeleného zdroja však väčšina domácností hľadá ďalšie kroky, ktorými chce svoju výrobu energií ešte viac zlacniť, či ešte viac zefektívniť. Po investícii do samotného inštalovania malého obnoviteľného zdroja energií tak rozmýšľa napríklad nad tým, ako si vyrobenú energiu uložiť, aby ju mohla spotrebovať neskôr. Spoločnosti našťastie prichádzajú stále s novými riešeniami aj v oblasti zelených zdrojov. Vďaka inteligentným systémom tak môžu domácnosti zmeniť strechu svojho domu doslova na malú elektráreň, ktorá nielenže produkuje energiu, ale aj inteligentne riadi jej spotrebu. „Spoločnosť Huawei s jej systémom FusionSolar pre domácnosti, kombinuje najnovšie technológie so schopnosťou inteligentnej domácej automatizácie a ako jediná na trhu prináša ucelené riešenie vrátane meniča, batériového úložiskového systému, optimizera, AC nabíjačky pre elektromobily, rozvádzača s možnosťou zálohy a energy management systému,“ uviedla spoločnosť Huawei.

Foto: Huawei

Kľúčovým komponentom fotovoltického systému je inteligentný regulátor energie, teda menič. Je k dispozícii v jednofázových aj trojfázových variantoch, ktoré pokrývajú rôzne energetické potreby domácností. „Inteligentné plánovanie energie v domácnosti je zabezpečené pomocou asistenta riadenia energie s podporou umelej inteligencie. Veľký význam pre každú fotovoltiku majú inteligentné regulátory modulu, takzvané optimizéry, ktoré jednak optimalizujú výkon každého solárneho panelu zvlášť, čo zvyšuje celkovú účinnosť systému od 5 do 30 percent, ale zabezpečujú aj aktívnu ochranu pred požiarom vďaka systému rýchleho odopnutia jednosmerného napätia na bezpečnú úroveň,“ vysvetlil pre portál SITA Energetika živnostník Jozef Žiačik, ktorý poskytuje služby v oblasti inštalácie malých obnoviteľných zdrojov.

Dôležitým zariadením pre každú domácnosť, ktorá využíva fotovoltickú elektráreň a snaží sa zabezpečiť si vlastnú energiu a dosiahnuť energetickú nezávislosť, je domáci systém pre skladovanie energie (ESS = Energy Storage System). Vývoj sa nezastavil ani v tejto oblasti. Najnovší prírastok do portfólia energetických riešení Huawei, inteligentný systém uchovávania energie LUNA S1, je doslova mozgom domácej energetiky, inteligentne rozhodujúcim, kedy a ako využívať akumulovanú energiu. Ide o vysokovýkonný skladovací systém, ktorý zároveň vďaka svojej ľahkej inštalácii prináša výhody aj pre inštalatérov. „Tento skladovací systém umožňuje uskladnenie prebytkov vyrobenej energie a následné využívanie lacnejšej energie počas drahších špičkových hodín, čím znižuje celkové náklady domácnosti,“ konštatoval Žiačik.

Foto: Huawei

Huawei LUNA S1 má viacero výhod. Využíva technológiu prevzatú z priemyslových riešení spĺňajúcu najvyššie bezpečnostné a prevádzkové štandardy. Skladovací systém má 280Ah batériové články, batériové optimizéry ako aj automatickú kalibráciu. Čo sa týka užívateľského komfortu, batérie sa dajú prevádzkovať od -20°C do 55°C a to aj v exteriéri. Batéria vydrží aj trojdňové ponorenie do vody, čo sa môže hodiť hlavne v prípade silných dažďov. Zároveň na ňu výrobca poskytuje záruku 15 rokov.

V prípade umiestnenia batérie od Huawei v interiéri, ide o riešenie s pasívnym chladením, teda bez ventilátorov. Čo sa týka jednoduchosti zapojenia, batéria nemá medzi jednotlivými blokmi žiadne prepojovacie káble. Batéria je súčasťou celého riešenia vrátane striedača, nabíjačky pre elektromobily, riadiacej jednotky pre tepelné čerpadlo, inteligentnej zásuvky. Klient tak má jednu servisnú podporu a všeobecne ide o all-in-one riešenie.

Spoločnosti na celom svete vďaka pokroku v oblasti zelených energií dávajú domácnostiam príležitosť, aby prešli na zelené riešenia a zabezpečili si tak vždy dostupné a lacnejšie energie. V neposlednom rade im dávajú príležitosť, aby prispeli k ochrane životného prostredia. Aj pre slovenské domácnosti prichádza čas zvážiť investíciu do technológií, ktoré nielenže znižujú ekologickú stopu, ale zároveň prinášajú energetickú nezávislosť priamo do našich domovov.

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom Huawei