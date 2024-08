Plánované odstávky elektriny zasiahnu viac ako 3-tisíc domácností, týkať sa to bude piatich okresov

Viac ako 3-tisíc domácností v Trenčianskom a Žilinskom kraji sa v budúcom týždni dotkne odstávka elektriny. Ide o okresy Ilava, Čadca, Turčianske Teplice, Námestovo a Dolný Kubín. Ako informoval špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej, a.s. (SSD) Miroslav Gejdoš, vo všetkých prípadoch sú odstávky elektriny vzhľadom na charakter plánovaných prác nevyhnutné.

Územie Trenčianskeho kraja

Na území Trenčianskeho kraja sa odstávka elektriny dotkne mesta Nová Dubnica v okrese Ilava. Na ulici Topoľová v Novej Dubnici bude plánovaná odstávka elektriny v piatok 23. augusta od 7:30 do 16:30. Bez elektriny tak bude približne 550 domácností. Dôvodom bude kontrola a údržba distribučných staníc.

Odstávky v Žilinskom kraji

V rámci Žilinského kraja pôjde počas nasledujúceho týždňa o viacero okresov. V Zákamennom v okrese Námestovo je naplánovaná odstávka elektriny na utorok 20. augusta v čase od 8:00 do 15:30, keď prebehne revízia vzdušného vedenia vysokého napätia, pričom odstávka zasiahne približne tisíc odberateľov.

V okrese Čadca čaká odstávka elektriny obec Svrčinovec, a to v stredu 21. augusta v čase od 7:30 do 16:30, keď elektrikári SSD vykonajú revíziu vzdušného vedenia vysokého napätia. Bez elektriny bude približne 800 domácností. Obyvatelia obcí Brieštie, Kaľamenová, Slovenské Pravno a Abramová v okrese Turčianske Teplice by mali byť pripravení na odstávku elektriny vo štvrtok 22. augusta, a to v čase od 7:30 do 17:30, keď ostane bez elektriny 600 domácností.

Odstávky elektriny sú vo všetkých prípadoch nevyhnutné

Elektrikári budú v tom čase opravovať úsekový vypínač na vedení vysokého napätia. Na piatok 23. augusta je naplánovaná odstávka elektriny v obciach Pokrývač a Pribiš v okrese Dolný Kubín, od 8:30 do 16:00 prebehnú opravy izolátora na vedení vysokého napätia. Obmedzených bude asi 550 domácností.

Podľa Miroslava Gejdoša z SSD sú odstávky elektriny vo všetkých prípadoch nevyhnutné.

„Technicky tu nie je možné zásobovať dotknutých odberateľov z iného okruhu sústavy a bezpečnosť elektrikárov si vyžaduje, aby boli vedenia bez napätia. Plánované odstávky spojené s pravidelnou údržbou distribučnej siete predchádzajú poruchám, nečakaným výpadkom a nebezpečným situáciám. Pracovníci SSD sa pousilujú, aby obmedzenia trvali čo najkratšie,“ doplnil Miroslav Gejdoš.