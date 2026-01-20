Macron odmietol „šikanu“ a varoval pred neprijateľnými clami USA

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vyhlásil, že Francúzsko uprednostňuje „rešpekt pred šikanou“ a odmieta „neprijateľné“ clá. Reagoval tak na hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa, že uvalí obchodné sankcie na krajiny, ktoré sa stavajú proti jeho plánom prevziať kontrolu nad Grónskom.
Macron vystúpil na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose, kde zdôraznil, že Francúzsko aj Európa sú pevne viazané na princípy národnej suverenity a nezávislosti, ako aj na Chartu Organizácie Spojených národov.
Jeho vyjadrenia zazneli v čase, keď Trump presadzuje prevzatie autonómneho dánskeho územia a zároveň pozýva štáty sveta do novej globálnej „Rady mieru“.
Silnejšia Európa
„Urobíme všetko pre to, aby bola Európa silnejšia – oveľa silnejšia a autonómnejšia,“ povedal Macron, ktorý sa na pódiu objavil v leteckých okuliaroch. Minulý týždeň totiž vzbudil pozornosť, keď sa na verejnosti ukázal s výrazne začervenaným okom a počas novoročného prejavu k armáde sa za jeho vzhľad ospravedlnil.
Podľa Macrona Európa potrebuje viac rastu a stability v čoraz neistom svete. Zároveň však jasne odmietol politiku nátlaku. „Uprednostňujeme rešpekt pred šikanou a právny štát pred brutalitou,“ zdôraznil.
Svet bez pravidiel
Francúzsky prezident varoval pred „posunom k svetu bez pravidiel“, v ktorom chýba efektívne kolektívne riadenie a kde dominuje neúprosná konkurencia. Kriticky sa vyjadril aj k obchodnej politike Spojených štátov, ktorú opísal ako súťaž, ktorá prostredníctvom dohôd oslabuje európske exportné záujmy, žiada maximálne ústupky a otvorene sa snaží Európu oslabiť a podriadiť.
Takéto kroky sú podľa neho sprevádzané „nekonečným hromadením nových ciel“, ktoré sú „zásadne neprijateľné“, najmä ak sa používajú ako nástroj nátlaku v otázkach územnej suverenity.