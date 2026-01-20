Progresívci kritizujú vládu za stratu pracovných miest. Šimečka sa pýta Fica, kde je v čase prepúšťania vo Foxconn - VIDEO

Politické hnutie Progresívne Slovensko (PS) vyjadrilo ostrú kritiku voči štvrtej vláde Roberta Fica za nedostatočnú starostlivosť o zamestnancov a neschopnosť riešiť aktuálne problémy na trhu práce.
Predseda PS Michal Šimečka poukázal na vlnu prepúšťania na Slovensku a obvinil vládu, že nekoná a neprichádza s opatreniami na podporu ekonomického rastu a ochranu pracovných miest.
Vláda nerobí vôbec nič
„Slovensko čelí vlne prepúšťania a vláda nerobí vôbec nič. Nechodí medzi ľudí, neprišla s plánom pomoci ani s opatreniami na podporu rastu. Keď Ficova vláda nekoná, konajú aspoň naše líderky a naši lídri zmeny,“ uviedol Šimečka s otázkou, kde je premiér pri problémoch, ako sú prepúšťania vo Foxconn v Nitre.
Podľa údajov Národnej banky Slovenska bude hospodársky rast len okolo 0,5 % HDP, čo je podstatne menej ako v krajinách V4. PS ku kritike pridal aj výhrady k zahraničným investíciám, ktoré sú na Slovensku približne polovičné oproti susedom. Šimečka poukázal na možné straty až 17-tisíc pracovných miest v roku 2026, pripisuje ich zvýšeniu daní, odvodov a zavedení transakčnej dane.
Reálne dopady prepúšťania
Podpredsedníčka PS Simona Petrík upozornila na reálne dopady prepúšťania. Foxconn v Nitre oznámil ukončenie zamestnania 300 pracovníkov, v Martine končia papierne DS Smith, kde príde o prácu asi 200 ľudí. V regióne už ukončila prevádzku továreň Ecco, ktorá prepustila 650 ľudí. Podobná situácia je aj v ďalších regiónoch. Mnohí prepustení majú viac ako päťdesiat rokov a štát im neposkytuje adekvátnu pomoc.
Petrík zdôraznila, že vysoké dane a odvody negatívne ovplyvňujú podnikateľské prostredie a odrádzajú investorov. Kritizuje pritom nedostatok aktivít zo strany ministerstva práce, ktoré by sa malo zaoberať rekvalifikáciami a podporou nových pracovných príležitostí.
Dôsledky vládnych rozhodnutí
Poslanec Štefan Kišš poukázal na dôsledky vládnych rozhodnutí, ako je transakčná daň a spôsob konsolidácie verejných financií, ktoré podľa neho vyústili do zhoršenia situácie na trhu práce a neistoty u mnohých rodín.
PS navrhuje radikálnu zmenu orientácie vlády na zníženie daní a odvodov, efektívne využívanie európskych fondov, zníženie byrokracie a vytvorenie priaznivého podnikateľského prostredia s cieľom udržať pracovné miesta na Slovensku a pritiahnuť nové investície.
Robert Fico a jeho vláda podľa PS radšej využívajú svoje zdroje na udržiavanie moci, luxusné výdavky a konšpiračné teórie, než aby riešili konkrétne problémy slovenskej ekonomiky a zamestnanosti.
Slovensko tak čelí výzvam týkajúcim sa klesajúceho počtu pracovných miest, slabého hospodárskeho rastu a nedostatku zahraničných investícií, pričom opozícia volá po ráznych reformách a aktívnej podpore zamestnanosti.
Reakcia ministerstva práce
Na vyjadrenia hnutia PS zareagovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR. Ako uviedli z tlačového oddelenia ministerstva, nezamestnanosť na Slovensku je v súčasnosti na historických minimách. Pohybuje sa na úrovni okolo štyroch percent, zároveň je voľných temer 120-tisíc pracovných miest.
„Hromadné prepúšťania sa nahlasujú každoročne a sú prirodzeným javom, ktorý súvisí s obchodnou politikou firiem, ale nie krokmi vlády. Kľúčové je koľko napokon konkrétna fabrika zamestnancov aj reálne prepustí,“ uviedli z rezortu práce. Ako ďalej priblížili, vlani bolo reálne zrušených o dve tretiny (66 percent) menej pracovných miest, ako bolo nahlásených.
Pokles objednávok
„V máji minulého roka líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka strašil, že spoločnosť ZKW Krušovce prepustí vyše 400 ľudí a vraj to spôsobili konsolidačné kroky vlády. Pritom oficiálnym dôvodom pre dočasné zhoršenie situácie bol pokles objednávok a napokon sa žiadne hromadné prepúšťanie nekonalo a fabrika naopak prijíma navyše 150 až 200 nových zamestnancov,“ uviedli z ministerstva.
Progresívci podľa rezortu teraz rovnako zavádzajú aj v prípade spoločnosti Foxconn v Nitre. Nahlásené hromadné prepúšťanie podľa MPSVaR SR nesúvisí s krokmi vlády, ale s poklesom objednávok. Zdôraznilo tiež, že nemá byť prepustených ani zďaleka toľko zamestnancov, koľko bolo nahlásených.
„Navyše priamo v Nitre je voľných 3400 miest vhodných pre prepustených pracovníkov, pričom sú naplánované burzy práce. Príslušný úrad práce je aktívny, rovnako ako boli aktívne úrady práce pri problémoch v závodoch Bukóza Vranov nad Topľoou, Eterna Bánovce nad Bebravou, či Ecco Martin,“ uzavrelo ministerstvo.