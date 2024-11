Maďarsko je pripravené vzdať sa ruskej ropy do konca roka 2026, ale má podmienku

Maďarsko je pripravené zbaviť sa svojej závislosti na ruskej rope, ak Európska únia pomôže financovať prechod k iným dodávateľom.

Ako referuje web Politico, povedal to György Bacsa, výkonný viceprezident pre strategické operácie v skupine MOL, ktorá prevádzkuje jedinú maďarskú rafinériu dovážajúcu ruskú ropu.

Podľa Bacsu je ropný a plynárenský gigant otvorený diverzifikácii svojich dodávok ešte pred neformálnym termínom v rámci EÚ na ukončenie nákupov ruskej ropy v roku 2027.

MOL má aktivity aj na Slovensku

Maďarské rafinérie by mohli byť podľa Bacsu „pripravené fungovať bez ruskej ropy do konca roka 2026″. „To by si však vyžadovalo financie EÚ,“ dodal.

Vzhľadom na technologické výzvy a potrebné stovky miliónov eur na prispôsobenie rafinérií MOL pre spracovanie iných druhov ropy Bacsa povedal, že EÚ by mala pomôcť „pár stovkami miliónov“.

MOL má na rafinérie spracúvajúce ruskú ropu aj na Slovensku.

Dohoda s Lukoilom platí do júna 2025

Maďarsko je jednou z mála krajín EÚ, ktoré ešte môžu dovážať ruskú ropu. Únia v roku 2022 zakázala všetok námorný dovoz, ale udelila výnimky pre ropu z ropovodu prúdiacu do niektorých krajín vrátane Maďarska, ktoré sú naďalej silne závislé od ropy z Moskvy.

Výnimka mala byť dočasné, ale Maďarsko medzičasom prejavilo len veľmi slabý záujem o zbavenie sa ruskej ropy, a dokonca ešte zvýšilo svoju závislosť od Ruska.

Zatiaľ čo ostatné krajiny EÚ v strednej Európe ako Česká republika znížili dovoz ruskej ropy, Maďarsko dramaticky zvýšilo nákup paliva z Moskvy. Taktiež podpísala nové zmluvy s ruským gigantom na export plynu Gazprom na časovo obmedzené dodávky.

V súčasnosti má MOL dlhodobú zmluvu na ropu s najväčšou ruskou súkromnou ropnou spoločnosťou Lukoil, ktorej platnosť vyprší v júni budúceho roka. Bacsa povedal, že firma obnoví túto dlhodobú zmluvu, „ak to bude právne uskutočniteľné“.

Pokračujúci dovoz je čiastočne spôsobený zľavnenou cenou, ktorú Maďarsko dostáva za ruskú ropu, hovoria odborníci.