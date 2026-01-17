Trh práce menia technológie aj demografia, Aliancia sektorových rád reaguje a ponúka riešenia

Slovensko čelí výrazným zmenám na trhu práce spôsobeným poklesom počtu pracujúcich a nástupom nových technológií. Podľa Aliancie sektorových rád (ASR) je nevyhnutné okamžite reagovať a prispôsobiť prácu a vzdelávanie týmto trendom.
Andrej Klimant, generálny riaditeľ ASR, zdôraznil, že budúcnosť práce sa nedeje až o desať rokov, ale už dnes. Do roku 2035 môže trh práce prísť o 180 až 270-tisíc ľudí v produktívnom veku, pričom až štvrtinu pracovnej sily budú tvoriť ľudia starší ako 55 rokov. To ovplyvní celé hospodárstvo vrátane priemyslu, školstva a zdravotníctva.
Ohrozené sú rutinné činnosti
Technológie ako automatizácia, digitalizácia a umelá inteligencia zásadne menia povahu práce. Sú ohrozené hlavne rutinné činnosti, zatiaľ čo rastie potreba digitálnych zručností, zelených profesií a odborníkov v zdravotníctve či sociálnych službách.
ASR predstavuje konkrétne riešenia vrátane systému rekvalifikácií a overovania kvalifikácií pre dospelých, ktorý od roku 2026 umožňuje získať nové vzdelanie alebo priznať odbornosť založenú na praxi bez potreby formálneho diplomu. Výsledkom je oficiálne osvedčenie s právnou platnosťou, podporované verejnými zdrojmi a vzdelávacími účtami.
Ďalším projektom je „Vekový manažment – práca prispôsobená vekovým etapám“, ktorý zahŕňa najväčšie meranie pracovnej schopnosti na Slovensku pomocou Work Ability Index (WAI). Do zapojenia sa chystá minimálne 15 600 zamestnancov z rôznych sektorov. Meranie rozšíri aj vplyv neformálnej starostlivosti o rodinu, ktorá ovplyvňuje pracovnú schopnosť.
Každé odvetvie má iné výzvy
Okrem toho sa uskutoční prieskum medzi približne tisícovkou firiem, aby sa zistilo, ako sú pripravené na demografické zmeny.
ASR zdôrazňuje dôležitosť sektorového prístupu, pretože každé odvetvie má iné výzvy. Spolupracuje so zamestnávateľmi, odbormi, štátom a školami na riešeniach prispôsobených konkrétnym sektorom, aby trh práce zostal funkčný a udržateľný.
Aliancia sektorových rád spája zamestnávateľov, odbory, štát a vzdelávacie inštitúcie s cieľom zosúladiť vzdelávanie s potrebami trhu práce a pomáha firmám aj zamestnancom prispôsobiť sa aktuálnym výzvam a zmenám.