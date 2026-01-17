Nový jadrový blok je zbytočný a drahý, Matovič varuje pred zadlžením krajiny na generácie – VIDEO

Slovensko nepotrebuje novú jadrovú elektráreň. Zdôraznil to predseda Hnutia SlovenskoIgor Matovič. „Predstavte si, že by som si ja, ako premiér, dovolil sám rozhodnúť o tom, že z peňazí nás všetkých zaplatíme výstavbu atómového bloku bez akejkoľvek súťaže za 15 miliárd eur. A buďme úprimní – nebude to 15, ale násobne viac,“ povedal Matovič s tým, že pravdepodobne nebude dokončená ani v plánovaný čas.
Matovič podotkol, že Slovensko bude už po spustení štvrtého bloku v Mochovciach jedným z lídrov v jadrovej energetike. „Už dnes vyváža približne 20 percent vyrobenej elektriny, teda je energeticky sebestačné. Novú jadrovú elektráreň jednoducho nepotrebujeme,“ zdôraznil Matovič.
Obavy z predraženia a zadlženia krajiny
Hnutie Slovensko sa súčasne obáva, že sa celkové náklady na nový jadrový blok môžu pre zmluvnú cenu, tradičné predraženia pri výstavbe, úroky a rizikové prirážky na pôžičky vyšplhať až na 50 miliárd eur. „Jedna Ficova fotka s Trumpom, po ktorej tak zúfalo túži, vyjde Slovensko na 50 miliárd eur a na zadlženie krajiny na celé generácie. Fico si bude užívať nakradnuté so svojimi kamarátmi, ale Slovensko posiela na grécku cestu smerom ku krachu,“ vyhlásil líder hnutia.
Matovič súčasne neverí tvrdeniam, že by nová jadrová elektráreň bola zisková. „Ak Fico tvrdí, že to bude mašina na peniaze, tak trepe nezmysly. Zdroje v USA, ktoré stavia Westinghouse, vyrábajú jednu megawatthodinu za približne 120 eur, no na trhu sa predáva za 70 až 80 eur. To jednoducho nevychádza,“ doplnil.
Rozhodovanie bez verejnej diskusie
To, že o novej jadrovej elektrárni rozhodol premiér sám bez diskusie kritizoval v relácii STVR Sobotné dialógy aj poslanec za stranu Sloboda a SolidaritaJuraj Krúpa. Nie Slovensko, ale premiér Fico sa podľa neho rozhodol, že ide stavať elektráreň v Jaslovských Bohuniciach bez toho, aby prebehla verejná diskusia o tom, či ju reálne Slovensko potrebuje, či si to vie dovoliť a či na to vôbec má finančné prostriedky.
Otázne je podľa neho tiež to, či to bude stáť 15 miliárd, alebo viac a či sa to dokončí v tom čase, kedy má, alebo to bude trvať oveľa dlhšie. Súčasne pripomenul, že koalícia opozíciu pravidelne označuje za amerických agentov, no pritom sama Slovensko najviac viaže k Amerike. Pripomenul napríklad nákup lietadiel F-16 za viac ako dve miliardy eur, ktorým sa Slovensko viaže k USA na 30 až 40 rokov. „Teraz tu máme atómovú elektráreň, ktorá SR viaže na Spojené štáty na 60 až 80 rokov. Ale títo ľudia na nás budú vykrikovať, že sme americkí agenti,“ uzavrel Krúpa.
Vlády Slovenskej republiky a USA podpísali v piatok dohodu o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Informoval o to Úrad vlády SR. Za SR túto dohodu podpísal predseda vlády a za vládu USA minister energetiky Christopher A. Wright. Počas návštevy Spojených štátov boli podpísané aj dohody medzi slovenskou Eximbankou a jej náprotivkom Exportno-importnou bankou USA o spolupráci pri financovaní jadrových projektov, výmene informácií a spoločnom postupe.