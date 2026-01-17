Nový jadrový zdroj ako poistka cien elektriny, Fico hovorí o budúcnosti bez energopomoci – VIDEO

Niektorým reaktorom na Slovensku sa postupne končí životnosť, nový jadrový zdroj podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) potrebujeme. Premiér to uviedol pred stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Priblížil, že s ním bude okrem iných vážnych tém hovoriť aj o dohode, ktorú podpísali vo Washingtone, a ktorá vytvorila základ na spoluprácu medzi slovenskou a americkou vládou v oblasti jadrovej energetiky.
Plán nového jadrového bloku v Bohuniciach
„Okrem iného dohoda otvára dvere na rokovania o dodávkach americkej jadrovej technológie na Slovensko s cieľom postaviť a dať do prevádzky v rokoch 2040 – 2041 úplne nový jadrový zdroj o výkone 1200 MW na území súčasnej atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Slovensko tak bude patriť medzi výnimočné krajiny, pretože v oblasti civilného jadrového programu bude mať skúsenosti tak s ruskými, ako aj americkými technológiami,“ uviedol Fico a ocenil ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD) za kvalitnú prípravu návrhu dohody.
Nový jadrový zdroj podľa slov premiéra potrebujeme, pretože niektorým reaktorom sa postupne končí životnosť. „Okrem toho musíme reagovať na zvýšené energetické potreby, na elektromobilitu, záujem stavať dátové centrá a vytvárať podmienky pre umelú inteligenciu. Slovensko musí mať aj ambíciu byť vývozcom elektrickej energie. Toto všetko je dôvod, pre ktorý chceme mať nový jadrový blok v stopercentnom vlastníctve štátu,“ dodal predseda vlády.
Energetická sebestačnosť ako základ
Pripomenul, že aj keď je na Slovensku aktuálne šesť funkčných reaktorov v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach, slovensko vlastní iba 34 percent z tohto jadrového bohatstva.
„Takí istí ľudia, ako dnes sedia v opozícii, na divoko sprivatizovali slovenskú energetiku a dali ju do cudzích rúk. Nikdy nič nevybudovali, dokonca pri vstupe do EÚ v roku 2004 súhlasili so zatvorením dvoch zdravých a čerstvo zmodernizovaných blokov atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, len aby sa zapáčili Bruselu. Aj preto, aby som zabezpečil energetickú bezpečnosť Slovenska, som v roku 2008 zavelil na dostavbu dvoch blokov v Mochovciach. A to napriek tomu, aký odpor proti jadru bol vtedy v orgánoch EÚ,“ povedal premiér s tým, že ich rozhodnutie bolo nadčasové a správne, a za také považuje aj rozhodnutie stavať úplne nový obrovský jadrový zdroj a diverzifikovať dodávateľov technológie.
„Kto bude mať v blízkej budúcnosti zdroje zabezpečujúce sebestačnosť krajiny v elektrickej energii a súčasne schopnosť vyvážať elektrinu, bude bezpečnou krajinou. Slovensko vzhľadom na veľkosť svojej ekonomiky nebude nikdy ekonomickou alebo vojenskou veľmocou, môže byť však významným medzinárodným hráčom, pretože bez elektriny nevyrobíte ani jeden náboj, nevyrobíte žiadne auto,“ vyhlásil predseda vlády. Ak sa to spojí s klimatickými cieľmi, Slovensko bude podľa premiéra ešte významnejšou krajinou.
Budúcnosť bez energopomoci
„Takáto energetická politika je aj základom pre stabilné a dostupné ceny elektrickej energie pre slovenské domácnosti a priemysel. Nebudeme musieť vymýšľať žiadnu energopomoc, aby ľudia zvládali platiť za elektrinu, ktorej cena je astronomická a doslova deklasuje európsku konkurencieschopnosť,“ dodal premiér s tým, že podpisom dohody sa urobilo pre budúcnosť Slovenska veľa.
Vlády Slovenskej republiky a USA podpísali v piatok dohodu o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Informoval o to Úrad vlády SR. Za SR túto dohodu podpísal predseda vlády a za vládu USA minister energetiky Christopher A. Wright. Počas návštevy Spojených štátov boli podpísané aj dohody medzi slovenskou Eximbankou a jej náprotivkom Exportno-importnou bankou USA o spolupráci pri financovaní jadrových projektov, výmene informácií a spoločnom postupe.