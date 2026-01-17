Vlani zanikalo viac firiem aj živností než kedykoľvek predtým, najviac živnostníkov ubudlo v stavebníctve

Rok 2025 sa podľa analýzy spoločnosti Finstat zapíše do histórie ako jeden z najnáročnejších pre slovenské podnikateľské prostredie. Vývoj počtu vzniknutých a zaniknutých firiem aj živností ukazuje výrazné oslabenie podnikateľskej aktivity, pričom negatívny trend sa neobmedzil len na jedno odvetvie, ale zasiahol ekonomiku plošne. Kým počet nových spoločností medziročne síce vzrástol, zároveň výrazne pribudlo aj zaniknutých firiem a situácia medzi živnostníkmi bola ešte dramatickejšia.
V roku 2025 vzniklo na Slovensku vyše 24-tisíc obchodných spoločností, zatiaľ čo zaniklo 7 708 firiem, čo je najvyšší počet zrušených spoločností za posledných šesť rokov. V porovnaní s rokom 2024 ide o výrazný skok, keďže vtedy zaniklo necelých 6-tisíc firiem.
Tlak konsolidačných opatrení
Po očistení dát o mimoriadne administratívne výmazy z novembra 2021 a apríla 2022 je zrejmé, že minulý rok predstavuje skutočný vrchol zánikov, nie len štatistickú anomáliu. Analytici Finstatu upozorňujú, že za týmto vývojom môžu stáť viaceré faktory, predovšetkým pretrvávajúci efekt daňových licencií a tlak konsolidačných opatrení, ktoré zvyšujú fixné náklady podnikania aj pre firmy s nízkymi ziskami.
Najviac nových spoločností vzniklo v sektore služieb, kde sa počet založených firiem medziročne zvýšil o viac než 90 percent na 8 239. Výrazný nárast bol najmä v oblasti ostatných pomocných obchodných činností. Druhým najsilnejším odvetvím bolo stavebníctvo, hoci tam počet nových firiem mierne klesol, a tretie miesto obsadili informačné technológie.
Práve v IT sektore analytici poukazujú na možnú daňovo-odvodovú optimalizáciu, keď sa najmä programátori s vyššími príjmami rozhodovali popri živnosti zakladať aj jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným. Na opačnom konci spektra sa ocitol maloobchod, kde vzniklo len 101 nových firiem, čo predstavuje prepad o vyše 90 percent.
Zániky firiem rástli vo všetkých veľkých odvetviach, pričom najvýraznejšie zasiahli stavebníctvo. Práve tam počet zrušených spoločností medziročne stúpol na 956. Podľa Finstatu k tomu mohla prispieť kombinácia daňových zmien, konsolidácie verejných financií a stále utlmeného realitného trhu, ktorý je pod tlakom vyšších úrokových sadzieb a inflácie.
Rastúce náklady a viac regulácie
Výrazný nárast zánikov bol zaznamenaný aj v práve, poradenstve, účtovníctve, realitách a informačných technológiách. Medzi najväčšie zaniknuté spoločnosti patrili napríklad ZSE Energia, a.s., ktorá sa zlúčila s Východoslovenskou energetikou a pokračuje pod názvom Energetika Slovensko, a.s., či spoločnosť Elektrosped, a.s., ktorá sa v roku 2025 spojila s Nay a.s.
Ešte tvrdší obraz prinášajú dáta o živnostníkoch. V roku 2025 vzniklo len niečo vyše 42-tisíc živností, čo je najmenej za posledných šesť rokov, zatiaľ čo zaniklo viac než 66-tisíc živností, najviac v histórii Slovenska. Tento vývoj je podľa analytikov reakciou na legislatívne zmeny v rámci konsolidačných balíčkov, zavedenie transakčnej dane aj sprísnené kontroly zo strany úradov práce, zamerané na tzv. fiktívnych živnostníkov. „Nejde pritom o výkyv v jednom sektore, ale o proporčný nárast zánikov naprieč celým hospodárstvom,“ vyplýva z analýzy Finstatu.
Najviac živností zaniklo v stavebníctve, kde ich bolo vyše 17 600, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 32 percent. Nasledovali služby a maloobchod. Hoci stavebníctvo zostáva aj naďalej odvetvím s najvyšším počtom nových živností, ide už o tretí medziročný pokles v rade, čo naznačuje postupné vyčerpávanie podnikateľského potenciálu v tomto segmente.
Celkovo tak rok 2025 potvrdzuje trend, že podnikanie na Slovensku čelí rastúcim nákladom, vyššej regulačnej záťaži a väčšej neistote, čo sa čoraz výraznejšie premieta do rozhodnutí firiem aj jednotlivcov z trhu odchádzať.