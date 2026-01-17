EÚ a Mercosur podpísali dohodu o voľnom obchode. Vybrali sme si férové vzťahy pred clami, povedala po podpise šéfka EK

Predseda Európskej rady Antonio Costa vyhlásil, že dohoda vysiela „odkaz na obranu pravidlami riadeného voľného obchodu, multilateralizmu a medzinárodného práva“.
Paraguay Mercosur EU Free Trade
Predstavitelia EÚ a združenia Mercosur na stretnutí pri podpise dohody o voľnom obchode 17. januára 2026 v Paraguaji. Foto: AP Photo/Jorge Saenz
Predstavitelia Európskej únie (EÚ) a juhoamerických krajín združených v ekonomickom bloku Mercosur podpísali v sobotu v paraguajskom Asuncióne dohodu o voľnom obchode, ktorá sa pripravovala dvadsaťpäť rokov.

Dohoda medzi 27-člennou Úniou a Brazíliou, Argentínou, Uruguajom a Paraguajom vytvorí najväčšiu zónu voľného obchodu na svete. EÚ a Mercosur vytvárajú spolu 30 percent svetového HDP a ich trhy majú viac než 700 miliónov spotrebiteľov.

Férový obchod pred clami

Šéfka Európskej komisie (EK)Ursula von der Leyenová pochválila rozhodnutie uprednostniť spravodlivý obchod pred clami. „Volíme si férový obchod pred clami, dlhodobé partnerstvo pred izoláciou,“ povedala pri slávnostnom podpise dohody v Paraguaji, ktorého prezident Santiago Peña dohodu označil za „jasný signál v prospech medzinárodného obchodu“ v čase rastúceho globálneho napätia.

Predseda Európskej radyAntonio Costa vyhlásil, že dohoda vysiela „odkaz na obranu pravidlami riadeného voľného obchodu, multilateralizmu a medzinárodného práva“. Ako dodal, dohoda kontrastuje s „využívaním obchodu ako geopolitickej zbrane“, v zjavnej narážke na politiku súčasnej americkej administratívy a jej nepredvídateľné využívanie ciel proti spojencom aj konkurencii.

Brazílsky minister zahraničných vecí Mauro Vieira dohodu opísal ako „oporu … tvárou v tvár svetu zmietanému nepredvídateľnosťou, protekcionizmom a nátlakom.“ 

Prosperita a nové príležitosti

Lídri sa pri podpise zhodli, že dohoda, ktorá by mala vstúpiť do platnosti koncom roka, prinesie pracovné miesta, prosperitu a nové možnosti obyvateľom na oboch stranách Atlantiku.

Dokument, ktorý ešte musí schváliť Európsky parlament (EP) a ratifikovať všetky štáty Mercosuru, zruší clá na viac než 90 percent bilaterálneho obchodu. Zjednoduší export európskych automobilov, vína a syrov do členských krajín Mercosuru a na druhej strane uľahčí dovoz juhoamerického hovädzieho mäsa, hydiny, cukru, ryže, medu a sóje na spoločný európsky trh.

